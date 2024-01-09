А-банки есть, но в Укрсибе процент выше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 гру, 2023 22:18
Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:19
Акція "Гарантована тисяча для тисячі"
Банк красава! Виплатив мені бонус 1000 грн за участь в Акції " Гарантована тисяча для тисячі"
Додано: Вів 09 січ, 2024 11:55
Що тут треба відкрити у валюті для 50К обміну - валютна карта чи рахунок? гривнева є New card
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