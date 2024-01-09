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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 22:18

  Investor_K написав:Думаю в Укрсибі просто тримати 75000 євро на рахунках. Чи є якісь абанки чи інші платежі?


А-банки есть, но в Укрсибе процент выше
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:19

Акція "Гарантована тисяча для тисячі"

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mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 11:55

Що тут треба відкрити у валюті для 50К обміну - валютна карта чи рахунок? гривнева є New card
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 14:03

  Melanor1 написав:Що тут треба відкрити у валюті для 50К обміну - валютна карта чи рахунок? гривнева є New card

Для безкомиссионного обмена и снятия - "ньюшка" должна быть ZKP
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 14:06

  WallNutPen написав:
  Melanor1 написав:Що тут треба відкрити у валюті для 50К обміну - валютна карта чи рахунок? гривнева є New card

Для безкомиссионного обмена и снятия - "ньюшка" должна быть ZKP
ну ок, даже если с комисс, т.е. обычная Нюшка, - валютное что где открывать ?
flysoulfly
 
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