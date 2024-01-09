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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 гру, 2023 22:18
Investor_K написав:
Думаю в Укрсибі просто тримати 75000 євро на рахунках. Чи є якісь абанки чи інші платежі?
А-банки есть, но в Укрсибе процент выше
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:19
Банк красава! Виплатив мені бонус 1000 грн за участь в Акції " Гарантована тисяча для тисячі"
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mogicanin1986
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Додано: Вів 09 січ, 2024 11:55
Що тут треба відкрити у валюті для 50К обміну - валютна карта чи рахунок? гривнева є New card
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Melanor1
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Додано: Вів 09 січ, 2024 14:03
Melanor1 написав:
Що тут треба відкрити у валюті для 50К обміну - валютна карта чи рахунок? гривнева є New card
Для безкомиссионного обмена и снятия - "ньюшка" должна быть ZKP
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WallNutPen
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Додано: Вів 09 січ, 2024 14:06
WallNutPen написав: Melanor1 написав:
Що тут треба відкрити у валюті для 50К обміну - валютна карта чи рахунок? гривнева є New card
Для безкомиссионного обмена и снятия - "ньюшка" должна быть ZKP
ну ок, даже если с комисс, т.е. обычная Нюшка, - валютное что где открывать ?
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flysoulfly
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Додано: Вів 09 січ, 2024 15:24
flysoulfly нажимаете плюсик на главном экране в додатку В самом низу открыть валютный рахунок, тыцяете его появляется выбор дол или евро, нажимаете нужное. Стоит такое удовольствие аж 100 грн. Только сняти с рахунку для виртуального счёта буде стоить таки-да -
1.5 % для простой ньюшки
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Кассандра
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Додано: Вів 09 січ, 2024 15:48
Кассандра написав:flysoulfly
нажимаете плюсик на главном экране в додатку В самом низу открыть валютный рахунок, тыцяете его появляется выбор дол или евро, нажимаете нужное. Стоит такое удовольствие аж 100 грн. Только сняти с рахунку для виртуального счёта буде стоить таки-да -
1.5 % для простой ньюшки
Спасибо!
нужен пластик? (может, комис за снятие меньше? ) Или только nfc на кассе? А проводкой со счета через менедж не выдачу делают?
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flysoulfly
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Додано: Вів 09 січ, 2024 16:03
flysoulfly насчёт пластика точно не скажу, мне он был не нужен. Для снятия налика сначала в зал к операционисту за расходником, потом в кассу
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Кассандра
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