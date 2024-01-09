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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 22:18

  Investor_K написав:Думаю в Укрсибі просто тримати 75000 євро на рахунках. Чи є якісь абанки чи інші платежі?


А-банки есть, но в Укрсибе процент выше
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:19

Акція "Гарантована тисяча для тисячі"

Банк красава! Виплатив мені бонус 1000 грн за участь в Акції " Гарантована тисяча для тисячі"
mogicanin1986
 
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З нами з: 06.12.19
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 11:55

Що тут треба відкрити у валюті для 50К обміну - валютна карта чи рахунок? гривнева є New card
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 14:03

  Melanor1 написав:Що тут треба відкрити у валюті для 50К обміну - валютна карта чи рахунок? гривнева є New card

Для безкомиссионного обмена и снятия - "ньюшка" должна быть ZKP
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 14:06

  WallNutPen написав:
  Melanor1 написав:Що тут треба відкрити у валюті для 50К обміну - валютна карта чи рахунок? гривнева є New card

Для безкомиссионного обмена и снятия - "ньюшка" должна быть ZKP
ну ок, даже если с комисс, т.е. обычная Нюшка, - валютное что где открывать ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:24

flysoulfly нажимаете плюсик на главном экране в додатку В самом низу открыть валютный рахунок, тыцяете его появляется выбор дол или евро, нажимаете нужное. Стоит такое удовольствие аж 100 грн. Только сняти с рахунку для виртуального счёта буде стоить таки-да -
1.5 % для простой ньюшки
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:48

  Кассандра написав:flysoulfly нажимаете плюсик на главном экране в додатку В самом низу открыть валютный рахунок, тыцяете его появляется выбор дол или евро, нажимаете нужное. Стоит такое удовольствие аж 100 грн. Только сняти с рахунку для виртуального счёта буде стоить таки-да -
1.5 % для простой ньюшки
Спасибо!
нужен пластик? (может, комис за снятие меньше? ) Или только nfc на кассе? А проводкой со счета через менедж не выдачу делают?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:03

flysoulfly насчёт пластика точно не скажу, мне он был не нужен. Для снятия налика сначала в зал к операционисту за расходником, потом в кассу
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:54

  Кассандра написав:flysoulfly нажимаете плюсик на главном экране в додатку В самом низу открыть валютный рахунок, тыцяете его появляется выбор дол или евро, нажимаете нужное. Стоит такое удовольствие аж 100 грн. Только сняти с рахунку для виртуального счёта буде стоить таки-да -
1.5 % для простой ньюшки


Дякую, уже знайшла, так і зробила, відкривається рахунок і до нього відразу валютна карта. У мене завалялась зп нью кард, ще кілька місяців буде чинна. Правда, поки дойшло до обміну, курс встиг змінитись, але зараз це ситуація стандартна - щось встигаєш, щось ні :roll:
Melanor1
 
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