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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 145146147148

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:17

KVV должны были списаться сразу с ньюшки вообще-то. А если не списалось, то считайте это приятным бонусом от банка )
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:23

  Кассандра написав:KVV должны были списаться сразу с ньюшки вообще-то. А если не списалось, то считайте это приятным бонусом от банка )

ну почекаю до завтра, може в опер час знімуть.

валюту просять замовляти чи коли прийшов тоді і зняв?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:27

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

KVV написав:
  Кассандра написав:KVV должны были списаться сразу с ньюшки вообще-то. А если не списалось, то считайте это приятным бонусом от банка )

ну почекаю до завтра, може в опер час знімуть.

валюту просять замовляти чи коли прийшов тоді і зняв?
Якщо з таким курсом ще і замовляти треба - то це фініш
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:31

2XL 38,60 це фініш?
KVV
 
Повідомлень: 1242
З нами з: 29.11.18
Подякував: 59 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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  #<1 ... 145146147148
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