|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 січ, 2024 22:17
KVV должны были списаться сразу с ньюшки вообще-то. А если не списалось, то считайте это приятным бонусом от банка )
Додано: Вів 09 січ, 2024 23:23
Додано: Вів 09 січ, 2024 23:27
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Якщо з таким курсом ще і замовляти треба - то це фініш
|