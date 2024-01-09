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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 січ, 2024 22:17
KVV должны были списаться сразу с ньюшки вообще-то. А если не списалось, то считайте это приятным бонусом от банка )
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Кассандра
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Додано: Вів 09 січ, 2024 23:23
Кассандра написав:KVV
должны были списаться сразу с ньюшки вообще-то. А если не списалось, то считайте это приятным бонусом от банка )
ну почекаю до завтра, може в опер час знімуть.
валюту просять замовляти чи коли прийшов тоді і зняв?
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KVV
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Додано: Вів 09 січ, 2024 23:27
KVV написав: Кассандра написав:KVV
должны были списаться сразу с ньюшки вообще-то. А если не списалось, то считайте это приятным бонусом от банка )
ну почекаю до завтра, може в опер час знімуть.
валюту просять замовляти чи коли прийшов тоді і зняв?
Якщо з таким курсом ще і замовляти треба - то це фініш
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Додано: Вів 09 січ, 2024 23:31
2XL 38,60 це фініш?
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KVV
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Додано: Сер 10 січ, 2024 01:09
KVV написав:2XL 38,60 це фініш?
38.6+1.5%=39.18 - це фініш
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