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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 січ, 2024 22:17
KVV должны были списаться сразу с ньюшки вообще-то. А если не списалось, то считайте это приятным бонусом от банка )
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Кассандра
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Додано: Вів 09 січ, 2024 23:23
Кассандра написав:KVV
должны были списаться сразу с ньюшки вообще-то. А если не списалось, то считайте это приятным бонусом от банка )
ну почекаю до завтра, може в опер час знімуть.
валюту просять замовляти чи коли прийшов тоді і зняв?
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KVV
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Додано: Вів 09 січ, 2024 23:27
KVV написав: Кассандра написав:KVV
должны были списаться сразу с ньюшки вообще-то. А если не списалось, то считайте это приятным бонусом от банка )
ну почекаю до завтра, може в опер час знімуть.
валюту просять замовляти чи коли прийшов тоді і зняв?
Якщо з таким курсом ще і замовляти треба - то це фініш
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2XL
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Додано: Вів 09 січ, 2024 23:31
2XL 38,60 це фініш?
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KVV
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Додано: Сер 10 січ, 2024 01:09
KVV написав:2XL 38,60 це фініш?
38.6+1.5%=39.18 - це фініш
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Додано: Сер 10 січ, 2024 01:33
KVV написав: Кассандра написав:KVV
должны были списаться сразу с ньюшки вообще-то. А если не списалось, то считайте это приятным бонусом от банка )
ну почекаю до завтра, може в опер час знімуть.
валюту просять замовляти чи коли прийшов тоді і зняв?
Пару-тройку сотен можно и без заказа, но они почему-то всегда просят уточнить по телефону перед приходом есть ли в кассе необходимая сумма
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Кассандра
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Додано: Сер 10 січ, 2024 01:45
2XL написав:
38.6+1.5%=39.18 - це фініш
це для простої New Card буде + 1,5%, а для ЗП New Card - ніт.
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KVV
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Додано: Сер 10 січ, 2024 09:11
А шо, можна відкрити валютний рахунок у тарифі ZKP? У мене є ZKP гривнева, але валютний це ж рахунок відкривається новий?
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Ferlakur
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Додано: Сер 10 січ, 2024 09:27
Дійсно, дивно. Комісія ж за зняття, а не від тарифу картки з якої купуємо...
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2XL
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