Чи буде по нью кард овердрафт якщо перекинути гроші p2p та зразу зробити обмін? Якщо так, то які наслідки?
Робила обмін двома сумами 09.01 та 10.01, 7К+ грн було закинуто з моно.валюту ще не зняла, наступного дня появились списання двох сум по 2,65 долара і дивні проводки по гривні.
підтримка в чаті пише повну пургу, наче нічого не бачать. Вислала скрін екрану з історією операцій, відповідь - "не зрозуміла нащо нам ця інформація" , потім " ви скинули інформацію з іншого банку про ___(чуже ім'я)" . Я в повному ауті. Перевіряю надісланий файл - таки мій скрін та рахунок, нічого не переплутано. Чи то компетенція підтримки зашкалює, чи то в банку з системою щось твориться. Відповіді так і не отримала. Вирішила почекати понеділка, може в робочий день ще щось поправлять. Але враження від банку ну дуже неприємні...
Комісія 100 грн за відкриття рахунку 09.01 проведена сьогодні.