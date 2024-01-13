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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 146147148149

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:45

Чи буде по нью кард овердрафт якщо перекинути гроші p2p та зразу зробити обмін? Якщо так, то які наслідки?
Робила обмін двома сумами 09.01 та 10.01, 7К+ грн було закинуто з моно.валюту ще не зняла, наступного дня появились списання двох сум по 2,65 долара і дивні проводки по гривні.
підтримка в чаті пише повну пургу, наче нічого не бачать. Вислала скрін екрану з історією операцій, відповідь - "не зрозуміла нащо нам ця інформація" :roll: , потім " ви скинули інформацію з іншого банку про ___(чуже ім'я)" :shock: . Я в повному ауті. Перевіряю надісланий файл - таки мій скрін та рахунок, нічого не переплутано. Чи то компетенція підтримки зашкалює, чи то в банку з системою щось твориться. Відповіді так і не отримала. Вирішила почекати понеділка, може в робочий день ще щось поправлять. Але враження від банку ну дуже неприємні... :evil:

Комісія 100 грн за відкриття рахунку 09.01 проведена сьогодні.
Melanor1
 
Повідомлень: 118
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:36

  Melanor1 написав:Чи буде по нью кард овердрафт якщо перекинути гроші p2p та зразу зробити обмін? Якщо так, то які наслідки?
Робила обмін двома сумами 09.01 та 10.01, 7К+ грн було закинуто з моно.валюту ще не зняла, наступного дня появились списання двох сум по 2,65 долара і дивні проводки по гривні.
підтримка в чаті пише повну пургу, наче нічого не бачать. Вислала скрін екрану з історією операцій, відповідь - "не зрозуміла нащо нам ця інформація" :roll: , потім " ви скинули інформацію з іншого банку про ___(чуже ім'я)" :shock: . Я в повному ауті. Перевіряю надісланий файл - таки мій скрін та рахунок, нічого не переплутано. Чи то компетенція підтримки зашкалює, чи то в банку з системою щось твориться. Відповіді так і не отримала. Вирішила почекати понеділка, може в робочий день ще щось поправлять. Але враження від банку ну дуже неприємні... :evil:

Комісія 100 грн за відкриття рахунку 09.01 проведена сьогодні.

На сколько я помню, за овердрафт они не наказывают. То есть можно пробовать, последствий быть не должно.
Monk23
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Повідомлень: 270
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  #<1 ... 146147148149
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