RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 146147148149

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:45

Чи буде по нью кард овердрафт якщо перекинути гроші p2p та зразу зробити обмін? Якщо так, то які наслідки?
Робила обмін двома сумами 09.01 та 10.01, 7К+ грн було закинуто з моно.валюту ще не зняла, наступного дня появились списання двох сум по 2,65 долара і дивні проводки по гривні.
підтримка в чаті пише повну пургу, наче нічого не бачать. Вислала скрін екрану з історією операцій, відповідь - "не зрозуміла нащо нам ця інформація" :roll: , потім " ви скинули інформацію з іншого банку про ___(чуже ім'я)" :shock: . Я в повному ауті. Перевіряю надісланий файл - таки мій скрін та рахунок, нічого не переплутано. Чи то компетенція підтримки зашкалює, чи то в банку з системою щось твориться. Відповіді так і не отримала. Вирішила почекати понеділка, може в робочий день ще щось поправлять. Але враження від банку ну дуже неприємні... :evil:

Комісія 100 грн за відкриття рахунку 09.01 проведена сьогодні.
Melanor1
 
Повідомлень: 119
З нами з: 18.11.20
Подякував: 25 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:32

  KVV написав:
  Кассандра написав:KVV должны были списаться сразу с ньюшки вообще-то. А если не списалось, то считайте это приятным бонусом от банка )

ну почекаю до завтра, може в опер час знімуть.

валюту просять замовляти чи коли прийшов тоді і зняв?


а если на карте Нью будет 0.00, при открытии счета спишут в минус или как ? :twisted:
a77
 
Повідомлень: 5
З нами з: 11.01.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:36

  Melanor1 написав:Чи буде по нью кард овердрафт якщо перекинути гроші p2p та зразу зробити обмін? Якщо так, то які наслідки?
Робила обмін двома сумами 09.01 та 10.01, 7К+ грн було закинуто з моно.валюту ще не зняла, наступного дня появились списання двох сум по 2,65 долара і дивні проводки по гривні.
підтримка в чаті пише повну пургу, наче нічого не бачать. Вислала скрін екрану з історією операцій, відповідь - "не зрозуміла нащо нам ця інформація" :roll: , потім " ви скинули інформацію з іншого банку про ___(чуже ім'я)" :shock: . Я в повному ауті. Перевіряю надісланий файл - таки мій скрін та рахунок, нічого не переплутано. Чи то компетенція підтримки зашкалює, чи то в банку з системою щось твориться. Відповіді так і не отримала. Вирішила почекати понеділка, може в робочий день ще щось поправлять. Але враження від банку ну дуже неприємні... :evil:

Комісія 100 грн за відкриття рахунку 09.01 проведена сьогодні.

На сколько я помню, за овердрафт они не наказывают. То есть можно пробовать, последствий быть не должно.
Monk23
Аватар користувача
 
Повідомлень: 270
З нами з: 11.07.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:37

  a77 написав:а если на карте Нью будет 0.00, при открытии счета спишут в минус или как ? :twisted:

списали о 6 наступного ранку.
KVV
 
Повідомлень: 1245
З нами з: 29.11.18
Подякував: 59 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 10:38

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

a77 написав:
  KVV написав:
  Кассандра написав:KVV должны были списаться сразу с ньюшки вообще-то. А если не списалось, то считайте это приятным бонусом от банка )

ну почекаю до завтра, може в опер час знімуть.

валюту просять замовляти чи коли прийшов тоді і зняв?


а если на карте Нью будет 0.00, при открытии счета спишут в минус или как ? :twisted:
Спишуть в мінус
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4073
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 146147148149
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candidat і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10981)
16.01.2024 10:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.