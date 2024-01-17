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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 січ, 2024 14:45
Чи буде по нью кард овердрафт якщо перекинути гроші p2p та зразу зробити обмін? Якщо так, то які наслідки?
Робила обмін двома сумами 09.01 та 10.01, 7К+ грн було закинуто з моно.валюту ще не зняла, наступного дня появились списання двох сум по 2,65 долара і дивні проводки по гривні.
підтримка в чаті пише повну пургу, наче нічого не бачать. Вислала скрін екрану з історією операцій, відповідь - "не зрозуміла нащо нам ця інформація"
, потім " ви скинули інформацію з іншого банку про ___(чуже ім'я)"
. Я в повному ауті. Перевіряю надісланий файл - таки мій скрін та рахунок, нічого не переплутано. Чи то компетенція підтримки зашкалює, чи то в банку з системою щось твориться. Відповіді так і не отримала. Вирішила почекати понеділка, може в робочий день ще щось поправлять. Але враження від банку ну дуже неприємні...
Комісія 100 грн за відкриття рахунку 09.01 проведена сьогодні.
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Melanor1
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:32
KVV написав: Кассандра написав:KVV
должны были списаться сразу с ньюшки вообще-то. А если не списалось, то считайте это приятным бонусом от банка )
ну почекаю до завтра, може в опер час знімуть.
валюту просять замовляти чи коли прийшов тоді і зняв?
а если на карте Нью будет 0.00, при открытии счета спишут в минус или как ?
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a77
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Додано: Суб 13 січ, 2024 23:36
Melanor1 написав:
Чи буде по нью кард овердрафт якщо перекинути гроші p2p та зразу зробити обмін? Якщо так, то які наслідки?
Робила обмін двома сумами 09.01 та 10.01, 7К+ грн було закинуто з моно.валюту ще не зняла, наступного дня появились списання двох сум по 2,65 долара і дивні проводки по гривні.
підтримка в чаті пише повну пургу, наче нічого не бачать. Вислала скрін екрану з історією операцій, відповідь - "не зрозуміла нащо нам ця інформація"
, потім " ви скинули інформацію з іншого банку про ___(чуже ім'я)"
. Я в повному ауті. Перевіряю надісланий файл - таки мій скрін та рахунок, нічого не переплутано. Чи то компетенція підтримки зашкалює, чи то в банку з системою щось твориться. Відповіді так і не отримала. Вирішила почекати понеділка, може в робочий день ще щось поправлять. Але враження від банку ну дуже неприємні...
Комісія 100 грн за відкриття рахунку 09.01 проведена сьогодні.
На сколько я помню, за овердрафт они не наказывают. То есть можно пробовать, последствий быть не должно.
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Monk23
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Додано: Пон 15 січ, 2024 18:37
a77 написав:
а если на карте Нью будет 0.00, при открытии счета спишут в минус или как ?
списали о 6 наступного ранку.
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KVV
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Додано: Вів 16 січ, 2024 10:38
a77 написав: KVV написав: Кассандра написав:KVV
должны были списаться сразу с ньюшки вообще-то. А если не списалось, то считайте это приятным бонусом от банка )
ну почекаю до завтра, може в опер час знімуть.
валюту просять замовляти чи коли прийшов тоді і зняв?
а если на карте Нью будет 0.00, при открытии счета спишут в минус или как ?
Спишуть в мінус
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2XL
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Додано: Вів 16 січ, 2024 19:39
ок. а якщо є звичайна ньюкард, зкп/зарплатну якось можна отримати (змінити пакет чи закрити звичайну-відкрити іншу) ?
точніше навіть так - цю зкп людина з вулиці може якось відкрити (без цільових виплат зряплати підприємством, де вона працює) ?
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a77
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Додано: Сер 17 січ, 2024 12:58
a77 написав:
точніше навіть так - цю зкп людина з вулиці може якось відкрити (без цільових виплат зряплати підприємством, де вона працює) ?
Раньше (до войны) так точно можно было. Как сейчас - хз
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WallNutPen
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Додано: Сер 17 січ, 2024 17:07
Как можно восстановить доступ к аккаунту банка с временно оккупированной территории?
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