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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 146147148149

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 14:45

Чи буде по нью кард овердрафт якщо перекинути гроші p2p та зразу зробити обмін? Якщо так, то які наслідки?
Робила обмін двома сумами 09.01 та 10.01, 7К+ грн було закинуто з моно.валюту ще не зняла, наступного дня появились списання двох сум по 2,65 долара і дивні проводки по гривні.
підтримка в чаті пише повну пургу, наче нічого не бачать. Вислала скрін екрану з історією операцій, відповідь - "не зрозуміла нащо нам ця інформація" :roll: , потім " ви скинули інформацію з іншого банку про ___(чуже ім'я)" :shock: . Я в повному ауті. Перевіряю надісланий файл - таки мій скрін та рахунок, нічого не переплутано. Чи то компетенція підтримки зашкалює, чи то в банку з системою щось твориться. Відповіді так і не отримала. Вирішила почекати понеділка, може в робочий день ще щось поправлять. Але враження від банку ну дуже неприємні... :evil:

Комісія 100 грн за відкриття рахунку 09.01 проведена сьогодні.
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:32

  KVV написав:
  Кассандра написав:KVV должны были списаться сразу с ньюшки вообще-то. А если не списалось, то считайте это приятным бонусом от банка )

ну почекаю до завтра, може в опер час знімуть.

валюту просять замовляти чи коли прийшов тоді і зняв?


а если на карте Нью будет 0.00, при открытии счета спишут в минус или как ? :twisted:
a77
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 23:36

  Melanor1 написав:Чи буде по нью кард овердрафт якщо перекинути гроші p2p та зразу зробити обмін? Якщо так, то які наслідки?
Робила обмін двома сумами 09.01 та 10.01, 7К+ грн було закинуто з моно.валюту ще не зняла, наступного дня появились списання двох сум по 2,65 долара і дивні проводки по гривні.
підтримка в чаті пише повну пургу, наче нічого не бачать. Вислала скрін екрану з історією операцій, відповідь - "не зрозуміла нащо нам ця інформація" :roll: , потім " ви скинули інформацію з іншого банку про ___(чуже ім'я)" :shock: . Я в повному ауті. Перевіряю надісланий файл - таки мій скрін та рахунок, нічого не переплутано. Чи то компетенція підтримки зашкалює, чи то в банку з системою щось твориться. Відповіді так і не отримала. Вирішила почекати понеділка, може в робочий день ще щось поправлять. Але враження від банку ну дуже неприємні... :evil:

Комісія 100 грн за відкриття рахунку 09.01 проведена сьогодні.

На сколько я помню, за овердрафт они не наказывают. То есть можно пробовать, последствий быть не должно.
Monk23
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:37

  a77 написав:а если на карте Нью будет 0.00, при открытии счета спишут в минус или как ? :twisted:

списали о 6 наступного ранку.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 10:38

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

a77 написав:
  KVV написав:
  Кассандра написав:KVV должны были списаться сразу с ньюшки вообще-то. А если не списалось, то считайте это приятным бонусом от банка )

ну почекаю до завтра, може в опер час знімуть.

валюту просять замовляти чи коли прийшов тоді і зняв?


а если на карте Нью будет 0.00, при открытии счета спишут в минус или как ? :twisted:
Спишуть в мінус
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 19:39

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

ок. а якщо є звичайна ньюкард, зкп/зарплатну якось можна отримати (змінити пакет чи закрити звичайну-відкрити іншу) ?

точніше навіть так - цю зкп людина з вулиці може якось відкрити (без цільових виплат зряплати підприємством, де вона працює) ?
a77
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:58

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  a77 написав:точніше навіть так - цю зкп людина з вулиці може якось відкрити (без цільових виплат зряплати підприємством, де вона працює) ?

Раньше (до войны) так точно можно было. Как сейчас - хз
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:07

Как можно восстановить доступ к аккаунту банка с временно оккупированной территории?
J0va
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 20:46

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

J0va, тут лучше сразу пообщаться с поддержкой:
https://ukrsibbank.com/contacts/
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 00:21

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Панове, хтось користується кредитками Сібу? Коли починається грейсперіод і коли закінчується? Одні кажуть, що з першого числа, інші - з 25го. А як на справді - х.з.
1finanсier
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