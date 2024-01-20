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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 січ, 2024 09:50
З 25-го.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 11:31
Кочевник написав:
З 25-го.
А гаситися тоді до якої дати потрібно, щоб залишатися у грейсі?
Востаннє редагувалось 1finanсier
в Нед 21 січ, 2024 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 11:35
1finanсier написав: Кочевник написав:
З 25-го.
А гаситися тоді до якої дати потрібно, щоб щалишатися у грейсі?
Якщо сплатити 25 січня, то погасити до 22 березня. Але згідно регламенту, погашення по рахунку навіть через Укрсибонлайн відбувається на наступну добу після операції. Тобто крайній термін - попередній робочий день перед 22 березня.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 11:42
Кочевник написав: 1finanсier написав: Кочевник написав:
З 25-го.
А гаситися тоді до якої дати потрібно, щоб залишатися у грейсі?
Якщо сплатити 25 січня, то погасити до 22 березня. Але згідно регламенту, погашення по рахунку навіть через Укрсибонлайн відбувається на наступну добу після операції. Тобто крайній термін - попередній робочий день перед 22 березня.
А, тобто якщо робиш покупки з 25го січня по 24 лютого - то погасити потрібно до 22 березня (з ньюансами по проведенню платежу) А ті покупки, які зробив вже 25 лютого і пізніше - гасити потрібно буде вже до 22 квітня. Я правильно зрозумів?
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Додано: Нед 21 січ, 2024 11:44
1finanсier, так, абсолютно.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 11:46
Кочевник написав:1finanсier
, так, абсолютно.
Дякую, комраде. "+" Вам у карму )
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