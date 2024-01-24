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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 08:50

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

З 25-го.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 10:31

  Кочевник написав:З 25-го.

А гаситися тоді до якої дати потрібно, щоб залишатися у грейсі?
Востаннє редагувалось 1finanсier в Нед 21 січ, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 10:35

  1finanсier написав:
  Кочевник написав:З 25-го.

А гаситися тоді до якої дати потрібно, щоб щалишатися у грейсі?

Якщо сплатити 25 січня, то погасити до 22 березня. Але згідно регламенту, погашення по рахунку навіть через Укрсибонлайн відбувається на наступну добу після операції. Тобто крайній термін - попередній робочий день перед 22 березня.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 10:42

  Кочевник написав:
  1finanсier написав:
  Кочевник написав:З 25-го.

А гаситися тоді до якої дати потрібно, щоб залишатися у грейсі?

Якщо сплатити 25 січня, то погасити до 22 березня. Але згідно регламенту, погашення по рахунку навіть через Укрсибонлайн відбувається на наступну добу після операції. Тобто крайній термін - попередній робочий день перед 22 березня.

А, тобто якщо робиш покупки з 25го січня по 24 лютого - то погасити потрібно до 22 березня (з ньюансами по проведенню платежу) А ті покупки, які зробив вже 25 лютого і пізніше - гасити потрібно буде вже до 22 квітня. Я правильно зрозумів?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 10:44

1finanсier, так, абсолютно.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 10:46

  Кочевник написав:1finanсier, так, абсолютно.

Дякую, комраде. "+" Вам у карму )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:28

Тобто можна кредитні гроші зняти без коміса в банкоматах Укрсиба, прикрутити десь, отримати якийсь прибуток, потім погасити в Грейс період? Який сенс банку в такому розкладі?
mogicanin1986
 
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