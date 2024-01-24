|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 січ, 2024 08:50
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
З 25-го.
Додано: Нед 21 січ, 2024 10:31
Востаннє редагувалось 1finanсier в Нед 21 січ, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 21 січ, 2024 10:35
Якщо сплатити 25 січня, то погасити до 22 березня. Але згідно регламенту, погашення по рахунку навіть через Укрсибонлайн відбувається на наступну добу після операції. Тобто крайній термін - попередній робочий день перед 22 березня.
Додано: Нед 21 січ, 2024 10:42
А, тобто якщо робиш покупки з 25го січня по 24 лютого - то погасити потрібно до 22 березня (з ньюансами по проведенню платежу) А ті покупки, які зробив вже 25 лютого і пізніше - гасити потрібно буде вже до 22 квітня. Я правильно зрозумів?
Додано: Нед 21 січ, 2024 10:46
Додано: Сер 24 січ, 2024 11:03
Гривня зняття безкоштовно
Отримайте кредитну картку від UKRSIBBANK:
📌 до 100 000 грн кредитний ліміт
📌 до 56 днів пільговий період
📌 0 грн комісій за зняття готівки в банкоматах UKRSIBBANK
За оформленням картки звертайтесь у будь-яке відділення UKRSIBBANK, за тел. 729 або у чаті UKRSIB online
Додано: Сер 24 січ, 2024 16:28
Тобто можна кредитні гроші зняти без коміса в банкоматах Укрсиба, прикрутити десь, отримати якийсь прибуток, потім погасити в Грейс період? Який сенс банку в такому розкладі?
|