|
|
|
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 січ, 2024 08:50
З 25-го.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2369
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 384 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 січ, 2024 10:31
Кочевник написав:
З 25-го.
А гаситися тоді до якої дати потрібно, щоб залишатися у грейсі?
Востаннє редагувалось 1finanсier
в Нед 21 січ, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз.
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 788
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 січ, 2024 10:35
1finanсier написав: Кочевник написав:
З 25-го.
А гаситися тоді до якої дати потрібно, щоб щалишатися у грейсі?
Якщо сплатити 25 січня, то погасити до 22 березня. Але згідно регламенту, погашення по рахунку навіть через Укрсибонлайн відбувається на наступну добу після операції. Тобто крайній термін - попередній робочий день перед 22 березня.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2369
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 384 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 січ, 2024 10:42
Кочевник написав: 1finanсier написав: Кочевник написав:
З 25-го.
А гаситися тоді до якої дати потрібно, щоб залишатися у грейсі?
Якщо сплатити 25 січня, то погасити до 22 березня. Але згідно регламенту, погашення по рахунку навіть через Укрсибонлайн відбувається на наступну добу після операції. Тобто крайній термін - попередній робочий день перед 22 березня.
А, тобто якщо робиш покупки з 25го січня по 24 лютого - то погасити потрібно до 22 березня (з ньюансами по проведенню платежу) А ті покупки, які зробив вже 25 лютого і пізніше - гасити потрібно буде вже до 22 квітня. Я правильно зрозумів?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 788
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 січ, 2024 10:44
1finanсier, так, абсолютно.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2369
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 384 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 січ, 2024 10:46
Кочевник написав:1finanсier
, так, абсолютно.
Дякую, комраде. "+" Вам у карму )
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 788
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 січ, 2024 11:03
Отримайте кредитну картку від UKRSIBBANK:
📌 до 100 000 грн кредитний ліміт
📌 до 56 днів пільговий період
📌 0 грн комісій за зняття готівки в банкоматах UKRSIBBANK
За оформленням картки звертайтесь у будь-яке відділення UKRSIBBANK, за тел. 729 або у чаті UKRSIB online
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15508
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 24 січ, 2024 16:28
Тобто можна кредитні гроші зняти без коміса в банкоматах Укрсиба, прикрутити десь, отримати якийсь прибуток, потім погасити в Грейс період? Який сенс банку в такому розкладі?
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 251
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 січ, 2024 17:05
mogicanin1986 написав:Тобто можна кредитні гроші зняти без коміса в банкоматах Укрсиба, прикрутити десь, отримати якийсь прибуток, потім погасити в Грейс період? Який сенс банку в такому розкладі?
Сенс в тому, що на зняття немає грейсу. Калічний опис
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 4076
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|