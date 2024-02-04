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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 148149150151

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 19:26

  mogicanin1986 написав:
  2XL написав:
mogicanin1986 написав:Тобто можна кредитні гроші зняти без коміса в банкоматах Укрсиба, прикрутити десь, отримати якийсь прибуток, потім погасити в Грейс період? Який сенс банку в такому розкладі?
Сенс в тому, що на зняття немає грейсу. Калічний опис

Тобто за зняття кредитної готівки все ж є коміссія? Банк намагається це приховати?

Ну це ж не комісс за зняття як у Приваті -- 4%, а стандатні (на відміну від грейсу) %% на кредитну операцію.
От у Привата за це коміс 4%, але сума в грейсі.
У Сібаса немає коміс, але сума випадає з грейсу, тобто 40% річних.
Ото і порахуйте,що вам краще 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:34

  2XL написав:
mogicanin1986 написав:Тобто можна кредитні гроші зняти без коміса в банкоматах Укрсиба, прикрутити десь, отримати якийсь прибуток, потім погасити в Грейс період? Який сенс банку в такому розкладі?
Сенс в тому, що на зняття немає грейсу. Калічний опис
між рахунками з дебетної на кредитну і зняття гривні безкоштовно?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 10:04

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 11:03

  amatorodessa написав:Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?


харош спамити по усіх гілках

ось тут питайтесь - Онлайн-покупка валюты в банках Украины

на 1ій сторінці таблиця із усіма можливими і неможливими деталями :!: :!:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 11:47

  amatorodessa написав:Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?

Якщо ви не на ЗКП сіба – страшно дорого. https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd всьо покаже, як і ота тема.
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