UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 січ, 2024 19:26
mogicanin1986 написав: 2XL написав: mogicanin1986 написав:Тобто можна кредитні гроші зняти без коміса в банкоматах Укрсиба, прикрутити десь, отримати якийсь прибуток, потім погасити в Грейс період? Який сенс банку в такому розкладі?
Сенс в тому, що на зняття немає грейсу. Калічний опис
Тобто за зняття кредитної готівки все ж є коміссія? Банк намагається це приховати?
Ну це ж не комісс за зняття як у Приваті -- 4%, а стандатні (на відміну від грейсу) %% на кредитну операцію.
От у Привата за це коміс 4%, але сума в грейсі.
У Сібаса немає коміс, але сума випадає з грейсу, тобто 40% річних.
Ото і порахуйте,що вам краще
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Додано: Сер 24 січ, 2024 20:34
2XL написав: mogicanin1986 написав:Тобто можна кредитні гроші зняти без коміса в банкоматах Укрсиба, прикрутити десь, отримати якийсь прибуток, потім погасити в Грейс період? Який сенс банку в такому розкладі?
Сенс в тому, що на зняття немає грейсу. Калічний опис
між рахунками з дебетної на кредитну і зняття гривні безкоштовно?
sens
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Додано: Нед 04 лют, 2024 10:04
Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
amatorodessa
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Додано: Нед 04 лют, 2024 11:03
amatorodessa написав:
Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
харош спамити по усіх гілках
ось тут питайтесь -
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
на 1ій сторінці таблиця із усіма можливими і неможливими деталями
greenozon
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Додано: Нед 04 лют, 2024 11:47
amatorodessa написав:
Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
Якщо ви не на ЗКП сіба – страшно дорого.
https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd
всьо покаже, як і ота тема.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 13:22
greenozon написав:
1ій сторінці таблиця із усіма можливими і неможливими деталями
є також в таблицях інофрмація по обмінкам в вашому місті , треба власноруч розбиратися якщо бажаєте багато обміняти без проблем у майбутньому
sens
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Додано: Сер 21 лют, 2024 09:07
щось в лісі здохло
Запрошуйте друзів через UKRSIB online 2.0 та отримуйте кожен по 150 грн на картку
з 20.02.2024 до 20.04.2024
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greenozon
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