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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 148149150151

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 19:26

  mogicanin1986 написав:
  2XL написав:
mogicanin1986 написав:Тобто можна кредитні гроші зняти без коміса в банкоматах Укрсиба, прикрутити десь, отримати якийсь прибуток, потім погасити в Грейс період? Який сенс банку в такому розкладі?
Сенс в тому, що на зняття немає грейсу. Калічний опис

Тобто за зняття кредитної готівки все ж є коміссія? Банк намагається це приховати?

Ну це ж не комісс за зняття як у Приваті -- 4%, а стандатні (на відміну від грейсу) %% на кредитну операцію.
От у Привата за це коміс 4%, але сума в грейсі.
У Сібаса немає коміс, але сума випадає з грейсу, тобто 40% річних.
Ото і порахуйте,що вам краще 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:34

  2XL написав:
mogicanin1986 написав:Тобто можна кредитні гроші зняти без коміса в банкоматах Укрсиба, прикрутити десь, отримати якийсь прибуток, потім погасити в Грейс період? Який сенс банку в такому розкладі?
Сенс в тому, що на зняття немає грейсу. Калічний опис
між рахунками з дебетної на кредитну і зняття гривні безкоштовно?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 10:04

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 11:03

  amatorodessa написав:Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?


харош спамити по усіх гілках

ось тут питайтесь - Онлайн-покупка валюты в банках Украины

на 1ій сторінці таблиця із усіма можливими і неможливими деталями :!: :!:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 11:47

  amatorodessa написав:Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?

Якщо ви не на ЗКП сіба – страшно дорого. https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd всьо покаже, як і ота тема.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 13:22

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  greenozon написав:1ій сторінці таблиця із усіма можливими і неможливими деталями

є також в таблицях інофрмація по обмінкам в вашому місті , треба власноруч розбиратися якщо бажаєте багато обміняти без проблем у майбутньому
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:07

щось в лісі здохло :)


Запрошуйте друзів через UKRSIB online 2.0 та отримуйте кожен по 150 грн на картку
з 20.02.2024 до 20.04.2024

https://ukrsibbank.com/actions/referral ... te-friend/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 12:47

  greenozon написав:щось в лісі здохло :)


Запрошуйте друзів через UKRSIB online 2.0 та отримуйте кожен по 150 грн на картку
з 20.02.2024 до 20.04.2024

https://ukrsibbank.com/actions/referral ... te-friend/


Нехай повернуть кешбек, який був раніше, і народ потянеться
valya
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 12:53

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Додаток 2.0 - не зрозуміло, залишився старий функціонал чи стало ще менше )
2XL
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