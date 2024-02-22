emeta написав:
Официальное трудоустройство обязательно?
Я називав останє місто роботи де колись працював офіційно. Вже і кантори тої нема років 5, але пройшло. Здається вони глибоко не копають. Налили 30 т.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лют, 2024 09:22
Я називав останє місто роботи де колись працював офіційно. Вже і кантори тої нема років 5, але пройшло. Здається вони глибоко не копають. Налили 30 т.
Додано: Чет 22 лют, 2024 09:30
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Що цікавого в тій картці?
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