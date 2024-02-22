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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 149150151152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 09:22

  emeta написав:
  sens написав:Отримайте кредитну картку від UKRSIBBANK:
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Я називав останє місто роботи де колись працював офіційно. Вже і кантори тої нема років 5, але пройшло. Здається вони глибоко не копають. Налили 30 т.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 09:30

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Що цікавого в тій картці?
2XL
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  #<1 ... 149150151152
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