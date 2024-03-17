UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лют, 2024 09:22
emeta написав: sens написав:
Отримайте кредитну картку від UKRSIBBANK:
📌 до 100 000 грн кредитний ліміт
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📌 0 грн комісій за зняття готівки в банкоматах UKRSIBBANK
За оформленням картки звертайтесь у будь-яке відділення UKRSIBBANK, за тел. 729 або у чаті UKRSIB online
Официальное трудоустройство обязательно?
Я називав останє місто роботи де колись працював офіційно. Вже і кантори тої нема років 5, але пройшло. Здається вони глибоко не копають. Налили 30 т.
novichok
Повідомлень: 3315
З нами з: 31.03.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 281 раз.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 09:30
Що цікавого в тій картці?
2XL
Повідомлень: 4161
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 257 раз.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 11:50
novichok написав: emeta написав: sens написав:
Отримайте кредитну картку від UKRSIBBANK:
📌 до 100 000 грн кредитний ліміт
📌 до 56 днів пільговий період
📌 0 грн комісій за зняття готівки в банкоматах UKRSIBBANK
За оформленням картки звертайтесь у будь-яке відділення UKRSIBBANK, за тел. 729 або у чаті UKRSIB online
Официальное трудоустройство обязательно?
Я називав останє місто роботи де колись працював офіційно. Вже і кантори тої нема років 5, але пройшло. Здається вони глибоко не копають. Налили 30 т.
ОВДП без коміс з кредитних сіба в ДіЇ?
emeta
Повідомлень: 2808
З нами з: 19.03.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 231 раз.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:08
2XL написав:
Що цікавого в тій картці?
emeta написав:
ОВДП без коміс з кредитних сіба в ДіЇ?
один знак❔замінити на❕
без обговорень!
KVV
Повідомлень: 1267
З нами з: 29.11.18
Подякував: 59 раз.
Подякували: 148 раз.
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Додано: Чет 14 бер, 2024 12:33
На вихідних, з 15 до 17 березня 2024, UKRSIBBANK BNP Paribas Group проведе модернізацію внутрішньої системи банку, що дозволить посилити інструменти для кібербезпеки, комплаєнсу та збереження персональних даних клієнтів, підприємців та організацій, а також зробить операційні процеси банку – надання послуг та сервісів для клієнтів більш швидкими.
Оновлення відбуватиметься з 15 березня 2024 року (п’ятниця) з 23:30 до 17 березня (неділя) 18:00 за київським часом.
У зазначений проміжок часу для наших клієнтів:
https://ukrsibbank.com/news-post/planov ... n=25800190
greenozon
Повідомлень: 16089
З нами з: 01.06.14
Подякував: 414 раз.
Подякували: 1586 раз.
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Додано: Нед 17 бер, 2024 18:05
в кабіну не заходьте, там треш і угар
greenozon
Повідомлень: 16089
З нами з: 01.06.14
Подякував: 414 раз.
Подякували: 1586 раз.
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1
1
3
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