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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 149150151152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:22

  emeta написав:
  sens написав:Отримайте кредитну картку від UKRSIBBANK:
📌 до 100 000 грн кредитний ліміт
📌 до 56 днів пільговий період
📌 0 грн комісій за зняття готівки в банкоматах UKRSIBBANK

За оформленням картки звертайтесь у будь-яке відділення UKRSIBBANK, за тел. 729 або у чаті UKRSIB online


Официальное трудоустройство обязательно?

Я називав останє місто роботи де колись працював офіційно. Вже і кантори тої нема років 5, але пройшло. Здається вони глибоко не копають. Налили 30 т.
novichok
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Подякував: 28 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:30

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Що цікавого в тій картці?
2XL
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Повідомлень: 4217
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Подякував: 751 раз.
Подякували: 260 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:50

  novichok написав:
  emeta написав:
  sens написав:Отримайте кредитну картку від UKRSIBBANK:
📌 до 100 000 грн кредитний ліміт
📌 до 56 днів пільговий період
📌 0 грн комісій за зняття готівки в банкоматах UKRSIBBANK

За оформленням картки звертайтесь у будь-яке відділення UKRSIBBANK, за тел. 729 або у чаті UKRSIB online


Официальное трудоустройство обязательно?

Я називав останє місто роботи де колись працював офіційно. Вже і кантори тої нема років 5, але пройшло. Здається вони глибоко не копають. Налили 30 т.


ОВДП без коміс з кредитних сіба в ДіЇ?
emeta
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Повідомлень: 2817
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 00:08

  2XL написав:Що цікавого в тій картці?

  emeta написав:ОВДП без коміс з кредитних сіба в ДіЇ?

один знак❔замінити на❕
без обговорень!
KVV
 
Повідомлень: 1278
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:33

На вихідних, з 15 до 17 березня 2024, UKRSIBBANK BNP Paribas Group проведе модернізацію внутрішньої системи банку, що дозволить посилити інструменти для кібербезпеки, комплаєнсу та збереження персональних даних клієнтів, підприємців та організацій, а також зробить операційні процеси банку – надання послуг та сервісів для клієнтів більш швидкими.

Оновлення відбуватиметься з 15 березня 2024 року (п’ятниця) з 23:30 до 17 березня (неділя) 18:00 за київським часом.

У зазначений проміжок часу для наших клієнтів:

https://ukrsibbank.com/news-post/planov ... n=25800190
greenozon
 
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З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 19:05

в кабіну не заходьте, там треш і угар :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 09:10

  1finanсier написав:Панове, хтось користується кредитками Сібу? Коли починається грейсперіод і коли закінчується? Одні кажуть, що з першого числа, інші - з 25го. А як на справді - х.з.

Оце точно х.з.
Минулого тижня оформив кредитку (тариф "Для своїх"), і 29 березня використав більшу частину кред ліміту, по рахунку проведено 1 квітня.

Менеджеркиня казала, шо білінгова дата 26 числа, а дата платежу - 20-го.

В договорі написано білінгова дата 11 числа кожного місяця, а дата платежу 5 числа.

У додатку у виписці по рахунку на сьогодні написано: "Відповідно до умов договору вам необхідно в строк до 08.04.2024 поповнити ваш картковий рахунок щонайменше на суму 0,00 грн".

Кому вірити? :roll:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 09:22

UKRSIBBANK BNP Paribas Group тепер зараховує вхідні платежі в національній валюті, що надійшли з інших банків* на рахунки клієнтів UKRSIBBANK, цілодобово, протягом 1–ї години, за умови, що такі платежі не потребують додаткових перевірок.
Якщо ж вхідний платіж потребує перевірки, то перераховані кошти не відображаються на балансі у клієнта допоки експерт банку їх не перевірить.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 09:40

не працює кабіна -
---

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to online.ukrsibbank.com. PR_CONNECT_RESET_ERROR

Error code: PR_CONNECT_RESET_ERROR


якщо що - сертифікат валідний
https://www.sslshopper.com/ssl-checker. ... ibbank.com
greenozon
 
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