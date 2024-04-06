emeta написав:
Официальное трудоустройство обязательно?
Я називав останє місто роботи де колись працював офіційно. Вже і кантори тої нема років 5, але пройшло. Здається вони глибоко не копають. Налили 30 т.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лют, 2024 10:22
Я називав останє місто роботи де колись працював офіційно. Вже і кантори тої нема років 5, але пройшло. Здається вони глибоко не копають. Налили 30 т.
Додано: Чет 22 лют, 2024 10:30
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Що цікавого в тій картці?
Додано: Чет 22 лют, 2024 12:50
ОВДП без коміс з кредитних сіба в ДіЇ?
Додано: Суб 24 лют, 2024 00:08
Додано: Чет 14 бер, 2024 13:33
На вихідних, з 15 до 17 березня 2024, UKRSIBBANK BNP Paribas Group проведе модернізацію внутрішньої системи банку, що дозволить посилити інструменти для кібербезпеки, комплаєнсу та збереження персональних даних клієнтів, підприємців та організацій, а також зробить операційні процеси банку – надання послуг та сервісів для клієнтів більш швидкими.
Оновлення відбуватиметься з 15 березня 2024 року (п’ятниця) з 23:30 до 17 березня (неділя) 18:00 за київським часом.
У зазначений проміжок часу для наших клієнтів:
Додано: Чет 04 кві, 2024 09:10
Оце точно х.з.
Минулого тижня оформив кредитку (тариф "Для своїх"), і 29 березня використав більшу частину кред ліміту, по рахунку проведено 1 квітня.
Менеджеркиня казала, шо білінгова дата 26 числа, а дата платежу - 20-го.
В договорі написано білінгова дата 11 числа кожного місяця, а дата платежу 5 числа.
У додатку у виписці по рахунку на сьогодні написано: "Відповідно до умов договору вам необхідно в строк до 08.04.2024 поповнити ваш картковий рахунок щонайменше на суму 0,00 грн".
Кому вірити?
Додано: Суб 06 кві, 2024 09:22
UKRSIBBANK BNP Paribas Group тепер зараховує вхідні платежі в національній валюті, що надійшли з інших банків* на рахунки клієнтів UKRSIBBANK, цілодобово, протягом 1–ї години, за умови, що такі платежі не потребують додаткових перевірок.
Якщо ж вхідний платіж потребує перевірки, то перераховані кошти не відображаються на балансі у клієнта допоки експерт банку їх не перевірить.
Додано: Суб 06 кві, 2024 09:40
не працює кабіна -
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Secure Connection Failed
An error occurred during a connection to online.ukrsibbank.com. PR_CONNECT_RESET_ERROR
Error code: PR_CONNECT_RESET_ERROR
якщо що - сертифікат валідний
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