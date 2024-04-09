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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:59

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Ferlakur написав:В договорі написано білінгова дата 11 числа кожного місяця, а дата платежу 5 числа.

Однозначно вірити договору. До речі отримав таку ж саму кредитку, 5-11 .
Підкажіть є якісь особливості користування чи на що треба звертати увагу?
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 16:06

  2XL написав:
Ferlakur написав:В договорі написано білінгова дата 11 числа кожного місяця, а дата платежу 5 числа.

Однозначно вірити договору. До речі отримав таку ж саму кредитку, 5-11 .
Підкажіть є якісь особливості користування чи на що треба звертати увагу?

Хз, кредитка як кредитка.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4548
З нами з: 14.10.08
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