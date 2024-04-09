Ferlakur написав:В договорі написано білінгова дата 11 числа кожного місяця, а дата платежу 5 числа.
Однозначно вірити договору. До речі отримав таку ж саму кредитку, 5-11 .
Підкажіть є якісь особливості користування чи на що треба звертати увагу?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 кві, 2024 14:59
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Однозначно вірити договору. До речі отримав таку ж саму кредитку, 5-11 .
Підкажіть є якісь особливості користування чи на що треба звертати увагу?
Додано: Вів 09 кві, 2024 16:06
Зараз переглядають цей форум: TASCOMBANK і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|