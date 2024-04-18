Ferlakur написав:В договорі написано білінгова дата 11 числа кожного місяця, а дата платежу 5 числа.
Однозначно вірити договору. До речі отримав таку ж саму кредитку, 5-11 .
Підкажіть є якісь особливості користування чи на що треба звертати увагу?
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Додано: Вів 09 кві, 2024 14:59
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Однозначно вірити договору. До речі отримав таку ж саму кредитку, 5-11 .
Підкажіть є якісь особливості користування чи на що треба звертати увагу?
Додано: Вів 09 кві, 2024 16:06
Додано: Чет 11 кві, 2024 10:36
Додано: Пон 15 кві, 2024 23:17
Скажите, золотые баллы Экстра больше сохранятся, если закрыть все счета?
Додано: Вів 16 кві, 2024 12:05
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Хотів кредитку добавити більше, пише що ваша картка не приймає участі в програмі. Це як?
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:24
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:26
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