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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 кві, 2024 14:59
Ferlakur написав:В договорі написано білінгова дата 11 числа кожного місяця, а дата платежу 5 числа.
Однозначно вірити договору. До речі отримав таку ж саму кредитку, 5-11
.
Підкажіть є якісь особливості користування чи на що треба звертати увагу?
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Додано: Вів 09 кві, 2024 16:06
2XL написав:
Ferlakur написав:В договорі написано білінгова дата 11 числа кожного місяця, а дата платежу 5 числа.
Однозначно вірити договору. До речі отримав таку ж саму кредитку, 5-11
.
Підкажіть є якісь особливості користування чи на що треба звертати увагу?
Хз, кредитка як кредитка.
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Ferlakur
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Додано: Чет 11 кві, 2024 10:25
Шото СЕПи зранку не працюють
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Додано: Пон 15 кві, 2024 23:17
Скажите, золотые баллы Экстра больше сохранятся, если закрыть все счета?
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Додано: Вів 16 кві, 2024 12:05
Хотів кредитку добавити більше, пише що ваша картка не приймає участі в програмі. Це як?
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2XL
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Додано: Чет 18 кві, 2024 12:24
la9 написав:
Скажите, золотые баллы Экстра больше сохранятся, если закрыть все счета?
збережуться, якщо картку не видалите з Більше.
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KVV
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Додано: Чет 18 кві, 2024 12:26
2XL написав:
Хотів кредитку добавити більше, пише що ваша картка не приймає участі в програмі. Це як?
там BIN "не той".
а "той" що треба вони не вміють виготовляти хоча в тарифах є.
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:43
KVV написав: la9 написав:
Скажите, золотые баллы Экстра больше сохранятся, если закрыть все счета?
збережуться, якщо картку не видалите з Більше.
в поддержке Мастеркард Бильше говорят, что это зависит от банка, у них узнавайте.
А в КЦ говорят, что баллы сгорят. Советуют сначала обменять.
Кто-то на практике проверял?
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Додано: Суб 20 кві, 2024 07:51
la9 написав: KVV написав: la9 написав:
Скажите, золотые баллы Экстра больше сохранятся, если закрыть все счета?
збережуться, якщо картку не видалите з Більше.
в поддержке Мастеркард Бильше говорят, что это зависит от банка, у них узнавайте.
А в КЦ говорят, что баллы сгорят. Советуют сначала обменять.
Кто-то на практике проверял?
У меня балы от карт сибаса закрытых в 2022 году болтались без толку до прошлого месяца пока колесом их не прибил
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WallNutPen
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