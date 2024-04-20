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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 кві, 2024 10:08
WallNutPen написав:
У меня балы от карт сибаса закрытых в 2022 году болтались без толку до прошлого месяца пока колесом их не прибил
У вас были закрыты только карты или и счета тоже?
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la9
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Додано: Суб 20 кві, 2024 14:46
la9 написав: WallNutPen написав:
У меня балы от карт сибаса закрытых в 2022 году болтались без толку до прошлого месяца пока колесом их не прибил
У вас были закрыты только карты или и счета тоже?
Вот это не скажу - писал в чате чтобы закрыли карты, а как они там в итоге оформили не проверял
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WallNutPen
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