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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:08

  WallNutPen написав:У меня балы от карт сибаса закрытых в 2022 году болтались без толку до прошлого месяца пока колесом их не прибил

У вас были закрыты только карты или и счета тоже?
la9
 
Повідомлень: 2625
З нами з: 02.07.09
Подякував: 500 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:46

  la9 написав:
  WallNutPen написав:У меня балы от карт сибаса закрытых в 2022 году болтались без толку до прошлого месяца пока колесом их не прибил

У вас были закрыты только карты или и счета тоже?

Вот это не скажу - писал в чате чтобы закрыли карты, а как они там в итоге оформили не проверял
WallNutPen
 
Повідомлень: 1103
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 296 раз.
 
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  #<1 ... 151152153154
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