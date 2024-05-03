У вас были закрыты только карты или и счета тоже?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 кві, 2024 10:08
Додано: Суб 20 кві, 2024 14:46
Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:14
Шановні, підкажіть, будь ласка:
із кредитки Укрсиб заДіяти овдп (без коміса ж?) - а як краще погасити кретидку потім?
Відкрити єПідтримку в Укрсибі і потім перевести на кредитку чи є варіанти іще без комісій? (єПідтримка Тасі і Привата в наявності)
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