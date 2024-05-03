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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 кві, 2024 10:08
WallNutPen написав:
У меня балы от карт сибаса закрытых в 2022 году болтались без толку до прошлого месяца пока колесом их не прибил
У вас были закрыты только карты или и счета тоже?
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la9
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Додано: Суб 20 кві, 2024 14:46
la9 написав: WallNutPen написав:
У меня балы от карт сибаса закрытых в 2022 году болтались без толку до прошлого месяца пока колесом их не прибил
У вас были закрыты только карты или и счета тоже?
Вот это не скажу - писал в чате чтобы закрыли карты, а как они там в итоге оформили не проверял
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WallNutPen
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:14
Шановні, підкажіть, будь ласка:
із кредитки Укрсиб заДіяти овдп (без коміса ж?) - а як краще погасити кретидку потім?
Відкрити єПідтримку в Укрсибі і потім перевести на кредитку чи є варіанти іще без комісій? (єПідтримка Тасі і Привата в наявності)
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Depo13
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:10
Depo13 написав:
Шановні, підкажіть, будь ласка:
із кредитки Укрсиб заДіяти овдп (без коміса ж?) - а як краще погасити кретидку потім?
Відкрити єПідтримку в Укрсибі і потім перевести на кредитку чи є варіанти іще без комісій? (єПідтримка Тасі і Привата в наявності)
Треба розуміти, наприклад купити можна в залежності від строку погашення у 4 брокерів, відкриття є-підтримка нідо чого поки що не прив'язує.
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sens
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:58
sens написав: Depo13 написав:
Шановні, підкажіть, будь ласка:
Треба розуміти, наприклад купити можна в залежності від строку погашення у 4 брокерів, відкриття є-підтримка нідо чого поки що не прив'язує.
у грейсі, ІКУ, якщо вихід на єПідтримку Тас, а вже звідти СЕП гасити кредитну Укрсиб буде без комісії? чи простіше одразу єПідтримка в Укрсиб?
Читаю, що приходить часто не залежно від того, куди зазначалося в Дії.
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Depo13
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:07
Так у Тасі ж немає шарового СЕПу!
Шаровий СЕП є у Моні, у Алки.. у Сіба.
Краще відкрити тута єПідтримку
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Amethyst
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:34
Depo13 написав: sens написав: Depo13 написав:
Шановні, підкажіть, будь ласка:
Треба розуміти, наприклад купити можна в залежності від строку погашення у 4 брокерів, відкриття є-підтримка нідо чого поки що не прив'язує.
у грейсі, ІКУ, якщо вихід на єПідтримку Тас, а вже звідти СЕП гасити кредитну Укрсиб буде без комісії? чи простіше одразу єПідтримка в Укрсиб?
Читаю, що приходить часто не залежно від того, куди зазначалося в Дії.
Після погашення на є-підтримка Сенсбанк,далі відкрити в сенссуперапп вклад швидкий і відключити перед погашенням лонгацію. Проте я навмисно вказую 5 банків є-підтримка, навіть про погашенні треба мати декілька корзинок.
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sens
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:35
Amethyst написав:
Так у Тасі ж немає шарового СЕПу!
Шаровий СЕП є у Моні, у Алки.. у Сіба.
Краще відкрити тута єПідтримку
Є р2р з карток спорту - на двох можна вивести до 200к грн
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sens
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