RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 151152153154

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:08

  WallNutPen написав:У меня балы от карт сибаса закрытых в 2022 году болтались без толку до прошлого месяца пока колесом их не прибил

У вас были закрыты только карты или и счета тоже?
la9
 
Повідомлень: 2631
З нами з: 02.07.09
Подякував: 504 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:46

  la9 написав:
  WallNutPen написав:У меня балы от карт сибаса закрытых в 2022 году болтались без толку до прошлого месяца пока колесом их не прибил

У вас были закрыты только карты или и счета тоже?

Вот это не скажу - писал в чате чтобы закрыли карты, а как они там в итоге оформили не проверял
WallNutPen
 
Повідомлень: 1113
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:14

Шановні, підкажіть, будь ласка:
із кредитки Укрсиб заДіяти овдп (без коміса ж?) - а як краще погасити кретидку потім?
Відкрити єПідтримку в Укрсибі і потім перевести на кредитку чи є варіанти іще без комісій? (єПідтримка Тасі і Привата в наявності)
Depo13
 
Повідомлень: 5
З нами з: 29.07.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:10

  Depo13 написав:Шановні, підкажіть, будь ласка:
із кредитки Укрсиб заДіяти овдп (без коміса ж?) - а як краще погасити кретидку потім?
Відкрити єПідтримку в Укрсибі і потім перевести на кредитку чи є варіанти іще без комісій? (єПідтримка Тасі і Привата в наявності)

Треба розуміти, наприклад купити можна в залежності від строку погашення у 4 брокерів, відкриття є-підтримка нідо чого поки що не прив'язує.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16624
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:58

  sens написав:
  Depo13 написав:Шановні, підкажіть, будь ласка:

Треба розуміти, наприклад купити можна в залежності від строку погашення у 4 брокерів, відкриття є-підтримка нідо чого поки що не прив'язує.


у грейсі, ІКУ, якщо вихід на єПідтримку Тас, а вже звідти СЕП гасити кредитну Укрсиб буде без комісії? чи простіше одразу єПідтримка в Укрсиб?
Читаю, що приходить часто не залежно від того, куди зазначалося в Дії.
Depo13
 
Повідомлень: 5
З нами з: 29.07.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:07

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Так у Тасі ж немає шарового СЕПу!
Шаровий СЕП є у Моні, у Алки.. у Сіба.
Краще відкрити тута єПідтримку
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5343
З нами з: 05.05.21
Подякував: 404 раз.
Подякували: 1023 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:34

  Depo13 написав:
  sens написав:
  Depo13 написав:Шановні, підкажіть, будь ласка:

Треба розуміти, наприклад купити можна в залежності від строку погашення у 4 брокерів, відкриття є-підтримка нідо чого поки що не прив'язує.


у грейсі, ІКУ, якщо вихід на єПідтримку Тас, а вже звідти СЕП гасити кредитну Укрсиб буде без комісії? чи простіше одразу єПідтримка в Укрсиб?
Читаю, що приходить часто не залежно від того, куди зазначалося в Дії.

Після погашення на є-підтримка Сенсбанк,далі відкрити в сенссуперапп вклад швидкий і відключити перед погашенням лонгацію. Проте я навмисно вказую 5 банків є-підтримка, навіть про погашенні треба мати декілька корзинок.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16624
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:35

  Amethyst написав:Так у Тасі ж немає шарового СЕПу!
Шаровий СЕП є у Моні, у Алки.. у Сіба.
Краще відкрити тута єПідтримку

Є р2р з карток спорту - на двох можна вивести до 200к грн
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16624
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 151152153154
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.