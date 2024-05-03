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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:08

  WallNutPen написав:У меня балы от карт сибаса закрытых в 2022 году болтались без толку до прошлого месяца пока колесом их не прибил

У вас были закрыты только карты или и счета тоже?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:46

  la9 написав:
  WallNutPen написав:У меня балы от карт сибаса закрытых в 2022 году болтались без толку до прошлого месяца пока колесом их не прибил

У вас были закрыты только карты или и счета тоже?

Вот это не скажу - писал в чате чтобы закрыли карты, а как они там в итоге оформили не проверял
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:14

Шановні, підкажіть, будь ласка:
із кредитки Укрсиб заДіяти овдп (без коміса ж?) - а як краще погасити кретидку потім?
Відкрити єПідтримку в Укрсибі і потім перевести на кредитку чи є варіанти іще без комісій? (єПідтримка Тасі і Привата в наявності)
Depo13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:10

  Depo13 написав:Шановні, підкажіть, будь ласка:
із кредитки Укрсиб заДіяти овдп (без коміса ж?) - а як краще погасити кретидку потім?
Відкрити єПідтримку в Укрсибі і потім перевести на кредитку чи є варіанти іще без комісій? (єПідтримка Тасі і Привата в наявності)

Треба розуміти, наприклад купити можна в залежності від строку погашення у 4 брокерів, відкриття є-підтримка нідо чого поки що не прив'язує.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:58

  sens написав:
  Depo13 написав:Шановні, підкажіть, будь ласка:

Треба розуміти, наприклад купити можна в залежності від строку погашення у 4 брокерів, відкриття є-підтримка нідо чого поки що не прив'язує.


у грейсі, ІКУ, якщо вихід на єПідтримку Тас, а вже звідти СЕП гасити кредитну Укрсиб буде без комісії? чи простіше одразу єПідтримка в Укрсиб?
Читаю, що приходить часто не залежно від того, куди зазначалося в Дії.
Depo13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:07

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Так у Тасі ж немає шарового СЕПу!
Шаровий СЕП є у Моні, у Алки.. у Сіба.
Краще відкрити тута єПідтримку
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:34

  Depo13 написав:
  sens написав:
  Depo13 написав:Шановні, підкажіть, будь ласка:

Треба розуміти, наприклад купити можна в залежності від строку погашення у 4 брокерів, відкриття є-підтримка нідо чого поки що не прив'язує.


у грейсі, ІКУ, якщо вихід на єПідтримку Тас, а вже звідти СЕП гасити кредитну Укрсиб буде без комісії? чи простіше одразу єПідтримка в Укрсиб?
Читаю, що приходить часто не залежно від того, куди зазначалося в Дії.

Після погашення на є-підтримка Сенсбанк,далі відкрити в сенссуперапп вклад швидкий і відключити перед погашенням лонгацію. Проте я навмисно вказую 5 банків є-підтримка, навіть про погашенні треба мати декілька корзинок.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:35

  Amethyst написав:Так у Тасі ж немає шарового СЕПу!
Шаровий СЕП є у Моні, у Алки.. у Сіба.
Краще відкрити тута єПідтримку

Є р2р з карток спорту - на двох можна вивести до 200к грн
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:06

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  sens написав:Є р2р з карток спорту - на двох можна вивести до 200к грн
Думаю, що цю лавочку до осені прикриють :(
Юзайте нормальний СЕП. Сіба приймає сторонній СЕП за 5..10 хв 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:15

  Amethyst написав:
  sens написав:Є р2р з карток спорту - на двох можна вивести до 200к грн
Думаю, що цю лавочку до осені прикриють :(
Юзайте нормальний СЕП. Сіба приймає сторонній СЕП за 5..10 хв 8)

Тоді готівка - кеди
sens
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