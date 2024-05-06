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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 тра, 2024 05:29
Amethyst написав:
Так у Тасі ж немає шарового СЕПу!
Шаровий СЕП є у Моні, у Алки.. у Сіба.
Краще відкрити тута єПідтримку
Гаряча лінія каже, що згідно тарифів банку, СЕП з єПідтримки без комісії?
Звідки інфо, що ні?
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Depo13
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Додано: Суб 04 тра, 2024 05:35
[/quote]Проте я навмисно вказую 5 банків є-підтримка, навіть про погашенні треба мати декілька корзинок.[/quote]
Тобто тут не лише фактор зручності?
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Depo13
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Додано: Пон 06 тра, 2024 11:30
Depo13 написав:
Гаряча лінія каже, що згідно тарифів банку, СЕП з єПідтримки без комісії?
Звідки інфо, що ні?
почитайте тему Таскомбанку, там виясняють чому зняли комісію за СЕП з єПідтримки.
ІМХО це коміс самого сервісу tas2u.
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KVV
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