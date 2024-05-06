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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 05:29

  Amethyst написав:Так у Тасі ж немає шарового СЕПу!
Шаровий СЕП є у Моні, у Алки.. у Сіба.
Краще відкрити тута єПідтримку

Гаряча лінія каже, що згідно тарифів банку, СЕП з єПідтримки без комісії?
Звідки інфо, що ні?
Depo13
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 05:35

[/quote]Проте я навмисно вказую 5 банків є-підтримка, навіть про погашенні треба мати декілька корзинок.[/quote]

Тобто тут не лише фактор зручності?
Depo13
 
Повідомлень: 7
З нами з: 29.07.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:30

  Depo13 написав:Гаряча лінія каже, що згідно тарифів банку, СЕП з єПідтримки без комісії?
Звідки інфо, що ні?

почитайте тему Таскомбанку, там виясняють чому зняли комісію за СЕП з єПідтримки.
ІМХО це коміс самого сервісу tas2u.
KVV
 
Повідомлень: 1292
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