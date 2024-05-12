що це за приколи укрсиба? вперше за весь час спробував СЕП пізно (0:01), і отримав таку дивину
1 Ми зможемо надіслати даний переказ отримувачу після 8:30 ранку. Зараз ми можемо зберегти переказ, заблокувати його суму на вашому рахунку та надіслати отримувачу після 8:30 09.05.2024. Зберегти переказ?
2 Переказ збережено та буде надіслано отримувачу після 8:30 09.05.2024.
greenozon написав:що це за приколи укрсиба? вперше за весь час спробував СЕП пізно (0:01), і отримав таку дивину
1 Ми зможемо надіслати даний переказ отримувачу після 8:30 ранку. Зараз ми можемо зберегти переказ, заблокувати його суму на вашому рахунку та надіслати отримувачу після 8:30 09.05.2024. Зберегти переказ?
2 Переказ збережено та буде надіслано отримувачу після 8:30 09.05.2024.
novichok написав:Якщо загасити кредитку СЕПом, то гроші можно витрачати одразу, чи на наступний день?
Цікаве питання. Якщо вірити відділенню, то погашати треба до 5 числа, а витрачати з 11го. Тобто раз на два місяці картка 6 днів у відпустці. Чи щось не так зрозумів?
Думаю, що все простіше. У кредитки такі самі правила користування як у карток в інших банках, тільки здвинуті дати трат-погашень. З 11 по 11 витрачаємо, до 5 числа наступного місяця гасимо витрати. Питання залишається відкритим, якщо загасити СЕПом, то гроші можна одразу витрачати чи на наступний день?
novichok написав:Якщо загасити кредитку СЕПом, то гроші можно витрачати одразу, чи на наступний день?
Цікаве питання. Якщо вірити відділенню, то погашати треба до 5 числа, а витрачати з 11го. Тобто раз на два місяці картка 6 днів у відпустці. Чи щось не так зрозумів?
Думаю, що все простіше. У кредитки такі самі правила користування як у карток в інших банках, тільки здвинуті дати трат-погашень. З 11 по 11 витрачаємо, до 5 числа наступного місяця гасимо витрати. Питання залишається відкритим, якщо загасити СЕПом, то гроші можна одразу витрачати чи на наступний день?
СЕП якщо зарахований, значить провівся по рахунку. Які можуть бути сумніви?