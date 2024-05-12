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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 153154155156>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 05:29

  Amethyst написав:Так у Тасі ж немає шарового СЕПу!
Шаровий СЕП є у Моні, у Алки.. у Сіба.
Краще відкрити тута єПідтримку

Гаряча лінія каже, що згідно тарифів банку, СЕП з єПідтримки без комісії?
Звідки інфо, що ні?
Depo13
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 05:35

[/quote]Проте я навмисно вказую 5 банків є-підтримка, навіть про погашенні треба мати декілька корзинок.[/quote]

Тобто тут не лише фактор зручності?
Depo13
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:30

  Depo13 написав:Гаряча лінія каже, що згідно тарифів банку, СЕП з єПідтримки без комісії?
Звідки інфо, що ні?

почитайте тему Таскомбанку, там виясняють чому зняли комісію за СЕП з єПідтримки.
ІМХО це коміс самого сервісу tas2u.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 00:05

що це за приколи укрсиба?
вперше за весь час спробував СЕП пізно (0:01), і отримав таку дивину

1
Ми зможемо надіслати даний переказ отримувачу після 8:30 ранку. Зараз ми можемо зберегти переказ, заблокувати його суму на вашому рахунку та надіслати отримувачу після 8:30 09.05.2024. Зберегти переказ?

2
Переказ збережено та буде надіслано отримувачу після 8:30 09.05.2024.
greenozon
 
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1
3
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 00:13

  greenozon написав:що це за приколи укрсиба?
вперше за весь час спробував СЕП пізно (0:01), і отримав таку дивину

1
Ми зможемо надіслати даний переказ отримувачу після 8:30 ранку. Зараз ми можемо зберегти переказ, заблокувати його суму на вашому рахунку та надіслати отримувачу після 8:30 09.05.2024. Зберегти переказ?

2
Переказ збережено та буде надіслано отримувачу після 8:30 09.05.2024.


https://online.ukrsibbank.com/ibank/processing
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 03:14

Якщо загасити кредитку СЕПом, то гроші можно витрачати одразу, чи на наступний день?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 09:20

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

novichok написав:Якщо загасити кредитку СЕПом, то гроші можно витрачати одразу, чи на наступний день?
Цікаве питання. Якщо вірити відділенню, то погашати треба до 5 числа, а витрачати з 11го. Тобто раз на два місяці картка 6 днів у відпустці.
Чи щось не так зрозумів?
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 15:00

  2XL написав:
novichok написав:Якщо загасити кредитку СЕПом, то гроші можно витрачати одразу, чи на наступний день?
Цікаве питання. Якщо вірити відділенню, то погашати треба до 5 числа, а витрачати з 11го. Тобто раз на два місяці картка 6 днів у відпустці.
Чи щось не так зрозумів?

Думаю, що все простіше. У кредитки такі самі правила користування як у карток в інших банках, тільки здвинуті дати трат-погашень. З 11 по 11 витрачаємо, до 5 числа наступного місяця гасимо витрати.
Питання залишається відкритим, якщо загасити СЕПом, то гроші можна одразу витрачати чи на наступний день?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 16:12

  novichok написав:
  2XL написав:
novichok написав:Якщо загасити кредитку СЕПом, то гроші можно витрачати одразу, чи на наступний день?
Цікаве питання. Якщо вірити відділенню, то погашати треба до 5 числа, а витрачати з 11го. Тобто раз на два місяці картка 6 днів у відпустці.
Чи щось не так зрозумів?

Думаю, що все простіше. У кредитки такі самі правила користування як у карток в інших банках, тільки здвинуті дати трат-погашень. З 11 по 11 витрачаємо, до 5 числа наступного місяця гасимо витрати.
Питання залишається відкритим, якщо загасити СЕПом, то гроші можна одразу витрачати чи на наступний день?

СЕП якщо зарахований, значить провівся по рахунку. Які можуть бути сумніви?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 19:56

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  greenozon написав:вперше за весь час спробував СЕП пізно (0:01), і отримав таку дивину

Мені таке теж вискакувало і не раз) Зараз хоч до 23:50, раніше після 20:00 здається вже таке було. В них такий регламент по цій штуці і нема на то ради.
nighthawk5
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