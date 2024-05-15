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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 20:53

  nighthawk5 написав:
  greenozon написав:вперше за весь час спробував СЕП пізно (0:01), і отримав таку дивину

Мені таке теж вискакувало і не раз) Зараз хоч до 23:50, раніше після 20:00 здається вже таке було. В них такий регламент по цій штуці і нема на то ради.


це дивна політика банку...
згідно останній протоколів НБУ він підтримує СЕП 23 на 7
тепер Укрсиб назбирує за цілу ніч (8+ годин) платежів і зранку о 8 30 починає їх розсилати...
чому не робити цього теж 23 на 7?
тим більше що це не ручна праця людини а програмне забезпечення

в принципі таке зауваження - запитання треба усім 62 банкам задати
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 21:57

  greenozon написав:тим більше що це не ручна праця людини а програмне забезпечення

Там 100% хтось сидить і дає добро на операцію, бо інакше за ніч профінанусють увесь тероризм.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 23:22

  klug написав:
  greenozon написав:тим більше що це не ручна праця людини а програмне забезпечення

Там 100% хтось сидить і дає добро на операцію, бо інакше за ніч профінанусють увесь тероризм.


мені подобається ваш рівень гумору :)
але якщо серйозно - банк же сам собі накопичує проблеми
де тут ритмічність? (це слово дуже любить голова НБУ)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 14:27

Якщо вірити відділенню, то погашати треба до 5 числа, а витрачати з 11го.
Тобто раз на два місяці картка 6 днів у відпустці.
Чи щось не так зрозумів?

Думаю, що все простіше.
У кредитки такі самі правила користування як у карток в інших банках, тільки здвинуті дати трат-погашень.
З 11 по 11 витрачаємо, до 5 числа наступного місяця гасимо витрати.

Гасить до 5-го - это включительно ?
То есть - не позднее 5-го, так ?
А если 5-е - выходной, то гасить в пятницу ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 14:34

  mustbe написав:
Якщо вірити відділенню, то погашати треба до 5 числа, а витрачати з 11го.
Тобто раз на два місяці картка 6 днів у відпустці.
Чи щось не так зрозумів?

Думаю, що все простіше.
У кредитки такі самі правила користування як у карток в інших банках, тільки здвинуті дати трат-погашень.
З 11 по 11 витрачаємо, до 5 числа наступного місяця гасимо витрати.

Гасить до 5-го - это включительно ?
То есть - не позднее 5-го, так ?
А если 5-е - выходной, то гасить в пятницу ?

В этом месяце 5-е было воскресенье, в приложении писало загаситься до 6-го.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 21:23

  mustbe написав:
Якщо вірити відділенню, то погашати треба до 5 числа, а витрачати з 11го.
Тобто раз на два місяці картка 6 днів у відпустці.
Чи щось не так зрозумів?

Думаю, що все простіше.
У кредитки такі самі правила користування як у карток в інших банках, тільки здвинуті дати трат-погашень.
З 11 по 11 витрачаємо, до 5 числа наступного місяця гасимо витрати.

Гасить до 5-го - это включительно ?
То есть - не позднее 5-го, так ?
А если 5-е - выходной, то гасить в пятницу ?

якщо 5 припадає на вихідні, погасити потрібно у перший робочий після вихідних.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 00:06

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

novichok написав:якщо 5 припадає на вихідні, погасити потрібно у перший робочий після вихідних.
Був здивований такою лояльністю, коли читав договір.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:26

  2XL написав:
novichok написав:якщо 5 припадає на вихідні, погасити потрібно у перший робочий після вихідних.
Був здивований такою лояльністю, коли читав договір.

Взагалі це звичайна практика в юридичних правовідносинах. То банки собі завжди особливі умови прописували. Навіть коли поповнення у вихідні дні ще було майже неможливо зробити. А тепер те, що нормально, викликає подив. Банк вам не відчинить відділення, і не видасть депозит, якщо закінчення припадає на неділю? І в робочу п'ятицю не видасть, бо як жеж це можна? Ваші гроші почекають наступного робочого дня. Чому з кредитами повинно бути інакше? Хоча зараз каса майже ніколи і не потрібна, і отримання депозита (і передача грошей далі, якщо треба) також може здійснитись у вихідний, тож трохи все розмито. Але в цьому банку СЕП на вихідних не працює...
M-Audio
 
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