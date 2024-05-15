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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 тра, 2024 20:53
nighthawk5 написав: greenozon написав:
вперше за весь час спробував СЕП пізно (0:01), і отримав таку дивину
Мені таке теж вискакувало і не раз) Зараз хоч до 23:50, раніше після 20:00 здається вже таке було. В них такий регламент по цій штуці і нема на то ради.
це дивна політика банку...
згідно останній протоколів НБУ він підтримує СЕП 23 на 7
тепер Укрсиб назбирує за цілу ніч (8+ годин) платежів і зранку о 8 30 починає їх розсилати...
чому не робити цього теж 23 на 7?
тим більше що це не ручна праця людини а програмне забезпечення
в принципі таке зауваження - запитання треба усім 62 банкам задати
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Додано: Нед 12 тра, 2024 21:57
greenozon написав:
тим більше що це не ручна праця людини а програмне забезпечення
Там 100% хтось сидить і дає добро на операцію, бо інакше за ніч профінанусють увесь тероризм.
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klug
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Додано: Нед 12 тра, 2024 23:22
klug написав: greenozon написав:
тим більше що це не ручна праця людини а програмне забезпечення
Там 100% хтось сидить і дає добро на операцію, бо інакше за ніч профінанусють увесь тероризм.
мені подобається ваш рівень гумору
але якщо серйозно - банк же сам собі накопичує проблеми
де тут ритмічність? (це слово дуже любить голова НБУ)
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greenozon
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Додано: Пон 13 тра, 2024 14:27
Якщо вірити відділенню, то погашати треба до 5 числа, а витрачати з 11го.
Тобто раз на два місяці картка 6 днів у відпустці.
Чи щось не так зрозумів?
Думаю, що все простіше.
У кредитки такі самі правила користування як у карток в інших банках, тільки здвинуті дати трат-погашень.
З 11 по 11 витрачаємо, до 5 числа наступного місяця гасимо витрати.
Гасить до 5-го - это включительно ?
То есть - не позднее 5-го, так ?
А если 5-е - выходной, то гасить в пятницу ?
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mustbe
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Додано: Пон 13 тра, 2024 14:34
mustbe написав:
Якщо вірити відділенню, то погашати треба до 5 числа, а витрачати з 11го.
Тобто раз на два місяці картка 6 днів у відпустці.
Чи щось не так зрозумів?
Думаю, що все простіше.
У кредитки такі самі правила користування як у карток в інших банках, тільки здвинуті дати трат-погашень.
З 11 по 11 витрачаємо, до 5 числа наступного місяця гасимо витрати.
Гасить до 5-го - это включительно ?
То есть - не позднее 5-го, так ?
А если 5-е - выходной, то гасить в пятницу ?
В этом месяце 5-е было воскресенье, в приложении писало загаситься до 6-го.
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Додано: Пон 13 тра, 2024 21:23
mustbe написав:
Якщо вірити відділенню, то погашати треба до 5 числа, а витрачати з 11го.
Тобто раз на два місяці картка 6 днів у відпустці.
Чи щось не так зрозумів?
Думаю, що все простіше.
У кредитки такі самі правила користування як у карток в інших банках, тільки здвинуті дати трат-погашень.
З 11 по 11 витрачаємо, до 5 числа наступного місяця гасимо витрати.
Гасить до 5-го - это включительно ?
То есть - не позднее 5-го, так ?
А если 5-е - выходной, то гасить в пятницу ?
якщо 5 припадає на вихідні, погасити потрібно у перший робочий після вихідних.
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novichok
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Додано: Сер 15 тра, 2024 00:06
novichok написав:якщо 5 припадає на вихідні, погасити потрібно у перший робочий після вихідних.
Був здивований такою лояльністю, коли читав договір.
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2XL
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Додано: Сер 15 тра, 2024 20:26
2XL написав:
novichok написав:якщо 5 припадає на вихідні, погасити потрібно у перший робочий після вихідних.
Був здивований такою лояльністю, коли читав договір.
Взагалі це звичайна практика в юридичних правовідносинах. То банки собі завжди особливі умови прописували. Навіть коли поповнення у вихідні дні ще було майже неможливо зробити. А тепер те, що нормально, викликає подив. Банк вам не відчинить відділення, і не видасть депозит, якщо закінчення припадає на неділю? І в робочу п'ятицю не видасть, бо як жеж це можна? Ваші гроші почекають наступного робочого дня. Чому з кредитами повинно бути інакше? Хоча зараз каса майже ніколи і не потрібна, і отримання депозита (і передача грошей далі, якщо треба) також може здійснитись у вихідний, тож трохи все розмито. Але в цьому банку СЕП на вихідних не працює...
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M-Audio
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Додано: Сер 15 тра, 2024 22:39
M-Audio написав:
Але в цьому банку СЕП на вихідних не працює...
працює, але не вночі viewtopic.php?p=5722701#p5722701
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greenozon
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