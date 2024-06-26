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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:36

Для нью кард так и осталась возможность, что можно пополнять и сразу тратить без попадания на оведрафт?
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:58

  Кассандра написав:Для нью кард так и осталась возможность, что можно пополнять и сразу тратить без попадания на оведрафт?

Так.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:59

УБКІ

Після закриття спорт банк в УБКІ на 1 мінус договір ,хоча по факту сума не змінилася
sens
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 07:08

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Цікава ситуація. Сьогодні після РД (25го числа) виставили суму для збереження грейс періоду. Але! Стосовно мін.платежу - пише, що мін платіж вже внесено. Але я не вносив мін платіж. Як його можна внести, якщо лише сьогодні з ранку його повині були порахувати
І що тепер - скринити, що платежу немає, і фейс кірпічом, чи самому порахувати мін платіж і внести?
1finanсier
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