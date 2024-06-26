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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:36
Для нью кард так и осталась возможность, что можно пополнять и сразу тратить без попадания на оведрафт?
Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:58
Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:59
УБКІ
Після закриття спорт банк в УБКІ на 1 мінус договір ,хоча по факту сума не змінилася
Додано: Сер 26 чер, 2024 07:08
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Цікава ситуація. Сьогодні після РД (25го числа) виставили суму для збереження грейс періоду. Але! Стосовно мін.платежу - пише, що мін платіж вже внесено. Але я не вносив мін платіж. Як його можна внести, якщо лише сьогодні з ранку його повині були порахувати
І що тепер - скринити, що платежу немає, і фейс кірпічом, чи самому порахувати мін платіж і внести?
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