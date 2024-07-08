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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:36

Для нью кард так и осталась возможность, что можно пополнять и сразу тратить без попадания на оведрафт?
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:58

  Кассандра написав:Для нью кард так и осталась возможность, что можно пополнять и сразу тратить без попадания на оведрафт?

Так.
novichok
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Подякували: 287 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:59

УБКІ

Після закриття спорт банк в УБКІ на 1 мінус договір ,хоча по факту сума не змінилася
sens
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 06:08

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Панове, а хто пам'ятає, яке там смс інформування треба підключати по новій картці зкп - с плюсом чи без. Щоб безкоштовно було?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 08:38

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

З приводу кредитки. Казала дівчинка у відділенні, що гасити до п'ятого числа, витрачати лише після 11-го. Щоб був найбільший пільговий період.
В цьому місяці погашення сьогодні.
Питання: дійсно до 11-го краще не витрачати, щоб максимальний період був два місяці?
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 09:05

  2XL написав:Питання: дійсно до 11-го краще не витрачати, щоб максимальний період був два місяці?

Ну да, тільки не 2 місяці, а до 56 днів.
Ferlakur
 
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