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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:36
Для нью кард так и осталась возможность, что можно пополнять и сразу тратить без попадания на оведрафт?
Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:58
Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:59
УБКІ
Після закриття спорт банк в УБКІ на 1 мінус договір ,хоча по факту сума не змінилася
Додано: Пон 08 лип, 2024 06:08
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Панове, а хто пам'ятає, яке там смс інформування треба підключати по новій картці зкп - с плюсом чи без. Щоб безкоштовно було?
Додано: Пон 08 лип, 2024 08:38
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
З приводу кредитки. Казала дівчинка у відділенні, що гасити до п'ятого числа, витрачати лише після 11-го. Щоб був найбільший пільговий період.
В цьому місяці погашення сьогодні.
Питання: дійсно до 11-го краще не витрачати, щоб максимальний період був два місяці?
Додано: Пон 08 лип, 2024 09:05
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