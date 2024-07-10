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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:36
Для нью кард так и осталась возможность, что можно пополнять и сразу тратить без попадания на оведрафт?
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Кассандра
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:58
Кассандра написав:
Для нью кард так и осталась возможность, что можно пополнять и сразу тратить без попадания на оведрафт?
Так.
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novichok
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:59
Після закриття спорт банк в УБКІ на 1 мінус договір ,хоча по факту сума не змінилася
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sens
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Додано: Пон 08 лип, 2024 06:08
Панове, а хто пам'ятає, яке там смс інформування треба підключати по новій картці зкп - с плюсом чи без. Щоб безкоштовно було?
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Додано: Пон 08 лип, 2024 08:38
З приводу кредитки. Казала дівчинка у відділенні, що гасити до п'ятого числа, витрачати лише після 11-го. Щоб був найбільший пільговий період.
В цьому місяці погашення сьогодні.
Питання: дійсно до 11-го краще не витрачати, щоб максимальний період був два місяці?
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2XL
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Додано: Пон 08 лип, 2024 09:05
2XL написав:
Питання: дійсно до 11-го краще не витрачати, щоб максимальний період був два місяці?
Ну да, тільки не 2 місяці, а до 56 днів.
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Ferlakur
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Додано: Сер 10 лип, 2024 20:41
Так сталося що тепер отримую зарплату через Укрсіб. Згідно тарифів СЕП безкоштовний чим і скористувався відправив на Моно. Але Моно СЕП не прийняв і він повернувся назад. Укрсіб провів це повернення як поповнення картрахунку і зняв комісію за це поповнення. Звернувся до підтримки за роз'ясненням. У відповідь, а нам так захотілось зарахувати звідки ми бачимо що то повернення, а далі згідно тарифів. Моно взагалі в відморозку ми нічого не отримували.
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pavyak
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Додано: Сер 10 лип, 2024 20:50
pavyak написав:
Так сталося що тепер отримую зарплату через Укрсіб. Згідно тарифів СЕП безкоштовний чим і скористувався відправив на Моно. Але Моно СЕП не прийняв і він повернувся назад. Укрсіб провів це повернення як поповнення картрахунку і зняв комісію за це поповнення. Звернувся до підтримки за роз'ясненням. У відповідь, а нам так захотілось зарахувати звідки ми бачимо що то повернення, а далі згідно тарифів. Моно взагалі в відморозку ми нічого не отримували.
А шо це за тариф у вас? У мене зарплатна карта в тарифі New Card ZKP, поповнення без комісії будь яким способом.
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Ferlakur
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Додано: Сер 10 лип, 2024 20:56
pavyak написав:
Так сталося що тепер отримую зарплату через Укрсіб. Згідно тарифів СЕП безкоштовний чим і скористувався відправив на Моно. Але Моно СЕП не прийняв і він повернувся назад. Укрсіб провів це повернення як поповнення картрахунку і зняв комісію за це поповнення.
А що то за рахунок, де поповнення з комісією?
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Додано: Сер 10 лип, 2024 21:01
Ferlakur написав: pavyak написав:
Так сталося що тепер отримую зарплату через Укрсіб. Згідно тарифів СЕП безкоштовний чим і скористувався відправив на Моно. Але Моно СЕП не прийняв і він повернувся назад. Укрсіб провів це повернення як поповнення картрахунку і зняв комісію за це поповнення. Звернувся до підтримки за роз'ясненням. У відповідь, а нам так захотілось зарахувати звідки ми бачимо що то повернення, а далі згідно тарифів. Моно взагалі в відморозку ми нічого не отримували.
А шо це за тариф у вас? У мене зарплатна карта в тарифі New Card ZKP, поповнення без комісії будь яким способом.
Нью кард це окрема пісня в укрсібі. Звичайна ЗП Start картковий.
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pavyak
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