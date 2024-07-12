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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 08:15

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Закінчується в цьому місяці New Card ZKP. Її є варіант випустити дистанційно? Віртуальну або поштою.
Пробував перезамовити в додатку віртуальні - пропонує інші варіанти. Фізична є, але отримання тільки у відділенні.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 09:17

Намагаюся відкрити через додаток цю нову картку. Клієнтом банку не був. Додаток довго перевіряв документи, підписані через Дію, і зрештою повідомив, що я маю звернутися до відділення. У відділенні повідомили, що остання операція в банку у мене була у 2004 році, і чомусь всі дані оформлені російською мовою. Операціоніст внесла зміни, і за кілька годин передзвонила із пропозицією знову зареєструватися у додатку. Додаток знову говорить, що потрібно звернутися у відділення. Це такий жарт? Це просто шарага?
valweb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:45

valweb як кажуть у відділенні, новий продукт і ще не знають толком, що робить. Але болта відкрили, бо в додатку не знайшов як
chipmunk
 
Повідомлень: 9016
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