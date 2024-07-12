Закінчується в цьому місяці New Card ZKP. Її є варіант випустити дистанційно? Віртуальну або поштою.
Пробував перезамовити в додатку віртуальні - пропонує інші варіанти. Фізична є, але отримання тільки у відділенні.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2024 08:15
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Закінчується в цьому місяці New Card ZKP. Її є варіант випустити дистанційно? Віртуальну або поштою.
Пробував перезамовити в додатку віртуальні - пропонує інші варіанти. Фізична є, але отримання тільки у відділенні.
Додано: П'ят 12 лип, 2024 09:17
Намагаюся відкрити через додаток цю нову картку. Клієнтом банку не був. Додаток довго перевіряв документи, підписані через Дію, і зрештою повідомив, що я маю звернутися до відділення. У відділенні повідомили, що остання операція в банку у мене була у 2004 році, і чомусь всі дані оформлені російською мовою. Операціоніст внесла зміни, і за кілька годин передзвонила із пропозицією знову зареєструватися у додатку. Додаток знову говорить, що потрібно звернутися у відділення. Це такий жарт? Це просто шарага?
Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:45
valweb як кажуть у відділенні, новий продукт і ще не знають толком, що робить. Але болта відкрили, бо в додатку не знайшов як
Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:15
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Укрсиб примет входящий СЭП в субботу?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|