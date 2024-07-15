Закінчується в цьому місяці New Card ZKP. Її є варіант випустити дистанційно? Віртуальну або поштою.
Пробував перезамовити в додатку віртуальні - пропонує інші варіанти. Фізична є, але отримання тільки у відділенні.
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 08:15
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Закінчується в цьому місяці New Card ZKP. Її є варіант випустити дистанційно? Віртуальну або поштою.
Пробував перезамовити в додатку віртуальні - пропонує інші варіанти. Фізична є, але отримання тільки у відділенні.
Додано: П'ят 12 лип, 2024 09:17
Намагаюся відкрити через додаток цю нову картку. Клієнтом банку не був. Додаток довго перевіряв документи, підписані через Дію, і зрештою повідомив, що я маю звернутися до відділення. У відділенні повідомили, що остання операція в банку у мене була у 2004 році, і чомусь всі дані оформлені російською мовою. Операціоніст внесла зміни, і за кілька годин передзвонила із пропозицією знову зареєструватися у додатку. Додаток знову говорить, що потрібно звернутися у відділення. Це такий жарт? Це просто шарага?
Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:45
valweb як кажуть у відділенні, новий продукт і ще не знають толком, що робить. Але болта відкрили, бо в додатку не знайшов як
Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:15
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Укрсиб примет входящий СЭП в субботу?
Додано: П'ят 12 лип, 2024 19:08
А є якась різниця? Я побачив в списку першу віртуальну, її і замовив. Зараз дивлюся -- наче і ту саму ZKP дає замовити, хоча й написано, що тільки для нових клієнтів, але в чому різниця? Бонусної програми давно немає.
Додано: Нед 14 лип, 2024 18:14
Мені банк написав СМС, що якщо карта закінчується 31-07-2024, то вона автоматично діє до кінця воєнного стану. Можливо, її не треба міняти?
Додано: Нед 14 лип, 2024 20:43
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Gln_Vlrn, є таке, але вона не підійде для оплати в Інтернеті. Підтримка радила випустити додаткову віртуальну.
Додано: Пон 15 лип, 2024 17:43
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Після трьох звернень та виходу в публічний простір банк повернув зняту з мене комісію при поверненні коштів.
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