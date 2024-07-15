RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 08:15

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Закінчується в цьому місяці New Card ZKP. Її є варіант випустити дистанційно? Віртуальну або поштою.
Пробував перезамовити в додатку віртуальні - пропонує інші варіанти. Фізична є, але отримання тільки у відділенні.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4324
З нами з: 13.12.12
Подякував: 752 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 09:17

Намагаюся відкрити через додаток цю нову картку. Клієнтом банку не був. Додаток довго перевіряв документи, підписані через Дію, і зрештою повідомив, що я маю звернутися до відділення. У відділенні повідомили, що остання операція в банку у мене була у 2004 році, і чомусь всі дані оформлені російською мовою. Операціоніст внесла зміни, і за кілька годин передзвонила із пропозицією знову зареєструватися у додатку. Додаток знову говорить, що потрібно звернутися у відділення. Це такий жарт? Це просто шарага?
valweb
 
Повідомлень: 18
З нами з: 06.09.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:45

valweb як кажуть у відділенні, новий продукт і ще не знають толком, що робить. Але болта відкрили, бо в додатку не знайшов як
chipmunk
 
Повідомлень: 9016
З нами з: 15.04.09
Подякував: 564 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:15

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Укрсиб примет входящий СЭП в субботу?
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1099
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2363 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 19:08

  2XL написав:Закінчується в цьому місяці New Card ZKP. Її є варіант випустити дистанційно? Віртуальну або поштою.
Пробував перезамовити в додатку віртуальні - пропонує інші варіанти. Фізична є, але отримання тільки у відділенні.

А є якась різниця? Я побачив в списку першу віртуальну, її і замовив. Зараз дивлюся -- наче і ту саму ZKP дає замовити, хоча й написано, що тільки для нових клієнтів, але в чому різниця? Бонусної програми давно немає.
M-Audio
 
Повідомлень: 3018
З нами з: 23.03.11
Подякував: 576 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 18:14

  2XL написав:Закінчується в цьому місяці New Card ZKP. Її є варіант випустити дистанційно? Віртуальну або поштою.
Пробував перезамовити в додатку віртуальні - пропонує інші варіанти. Фізична є, але отримання тільки у відділенні.

Мені банк написав СМС, що якщо карта закінчується 31-07-2024, то вона автоматично діє до кінця воєнного стану. Можливо, її не треба міняти?

Зображення
Gln_Vlrn
 
Повідомлень: 118
З нами з: 08.01.19
Подякував: 376 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 20:43

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Gln_Vlrn, є таке, але вона не підійде для оплати в Інтернеті. Підтримка радила випустити додаткову віртуальну.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6045
З нами з: 08.03.18
Подякував: 553 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 17:43

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Після трьох звернень та виходу в публічний простір банк повернув зняту з мене комісію при поверненні коштів.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2551
З нами з: 15.02.10
Подякував: 30 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 155156157158
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: edik_v і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.