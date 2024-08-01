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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2024 14:54
Ferlakur написав:
UPD: оформили через чатік.
А мона оформити як допку до Сітізена (тариф Туц) ?
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Додано: Чет 01 сер, 2024 16:09
Amethyst написав: Ferlakur написав:
UPD: оформили через чатік.
А мона оформити як допку до Сітізена (тариф Туц) ?
Звичайно ні, з якого б то дива?
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