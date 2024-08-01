RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 156157158159

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:54

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:UPD: оформили через чатік.
А мона оформити як допку до Сітізена (тариф Туц) ?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5568
З нами з: 05.05.21
Подякував: 419 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 16:09

  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:UPD: оформили через чатік.
А мона оформити як допку до Сітізена (тариф Туц) ?

Звичайно ні, з якого б то дива?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4626
З нами з: 14.10.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 156157158159
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BEaST, Ferlakur, Solar_simfi і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.