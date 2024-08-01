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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:54

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:UPD: оформили через чатік.
А мона оформити як допку до Сітізена (тариф Туц) ?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 16:09

  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:UPD: оформили через чатік.
А мона оформити як допку до Сітізена (тариф Туц) ?

Звичайно ні, з якого б то дива?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 16:15

  Ferlakur написав:
  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:UPD: оформили через чатік.
А мона оформити як допку до Сітізена (тариф Туц) ?

Звичайно ні, з якого б то дива?

А мені от ото диво сподобалося, що у Алки: і АТБ і Вигоду можна оформити, як допки до Реда :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 16:43

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:UPD: оформили через чатік.

А ви стали клієнтом у відділенні чи онлайн? Мені у чаті не захотіли відкривати. Типу тільки у відділення топати.
BEaST
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:01

  BEaST написав:
  Ferlakur написав:UPD: оформили через чатік.

А ви стали клієнтом у відділенні чи онлайн? Мені у чаті не захотіли відкривати. Типу тільки у відділення топати.

Не пам'ятаю вже, давно було.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:37

  Ferlakur написав:
  BEaST написав:
  Ferlakur написав:UPD: оформили через чатік.

А ви стали клієнтом у відділенні чи онлайн? Мені у чаті не захотіли відкривати. Типу тільки у відділення топати.

Не пам'ятаю вже, давно було.

А може це фіча тільки з персменагером?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:51

  Amethyst написав:А може це фіча тільки з персменагером?

Персонального немає в мене, раніше був якийсь Самір чи шось таке, потім пропав.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:53

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Я спитав у чятіку, чи можна діючому клієнтові цю карту без візиту до відділення, годину десь чекав відповіді, тоді сказали шо можна, з вами зв'яжуться. І за 10-15 хв в чат постукав вже інший спеціаліст і все зробив.
Ferlakur
 
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