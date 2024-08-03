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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 сер, 2024 22:05
А хто знає, коли виплата кешбека на Болт-картці по витратам за липень?
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zuker1111
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:23
zuker1111 написав:
А хто знає, коли виплата кешбека на Болт-картці по витратам за липень?
до 10-го
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WallNutPen
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