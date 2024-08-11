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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 сер, 2024 22:05
А хто знає, коли виплата кешбека на Болт-картці по витратам за липень?
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zuker1111
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Додано: Суб 03 сер, 2024 22:23
zuker1111 написав:
А хто знає, коли виплата кешбека на Болт-картці по витратам за липень?
до 10-го
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WallNutPen
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Додано: Пон 05 сер, 2024 22:39
WallNutPen А в реалі коли виплачують, 10?
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melkh
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:23
melkh написав:WallNutPen
А в реалі коли виплачують, 10?
реально как захотят, как получится, раз на раз не приходится, но до 10го включительно...
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S i m
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Додано: Нед 11 сер, 2024 17:21
S i m написав: melkh написав:WallNutPen
А в реалі коли виплачують, 10?
реально как захотят, как получится, раз на раз не приходится, но до 10го включительно...
Комусь виплатили кешбек вже по цьому болту?
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Додано: Нед 11 сер, 2024 17:26
посетитель, чекайте не раніше понеділка. Так завжди було, якщо виплата припадає на вихідний.
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Howl
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