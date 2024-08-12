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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 157158159160

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:05

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

А хто знає, коли виплата кешбека на Болт-картці по витратам за липень?
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:23

  zuker1111 написав:А хто знає, коли виплата кешбека на Болт-картці по витратам за липень?
до 10-го
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 22:39

WallNutPen А в реалі коли виплачують, 10?
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 23:23

  melkh написав:WallNutPen А в реалі коли виплачують, 10?


реально как захотят, как получится, раз на раз не приходится, но до 10го включительно...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 17:21

  S i m написав:
  melkh написав:WallNutPen А в реалі коли виплачують, 10?


реально как захотят, как получится, раз на раз не приходится, но до 10го включительно...


Комусь виплатили кешбек вже по цьому болту?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 17:26

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

посетитель, чекайте не раніше понеділка. Так завжди було, якщо виплата припадає на вихідний.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 18:23

  Amethyst написав:
  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:UPD: оформили через чатік.
А мона оформити як допку до Сітізена (тариф Туц) ?

А мені от ото диво сподобалося, що у Алки: і АТБ і Вигоду можна оформити, як допки до Реда :idea:

а в чому сенс? Щоб один КЛ був на всі три картки? І потім не платити сотку по всім трьом , а лише за одну (якщо не гасити )?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 22:03

  1finanсier написав:
  Amethyst написав:А мені от ото диво сподобалося, що у Алки: і АТБ і Вигоду можна оформити, як допки до Реда :idea:
а в чому сенс? Щоб один КЛ був на всі три картки? І потім не платити сотку по всім трьом , а лише за одну (якщо не гасити )?
Ну так і є -- великий ліміт, одне РКО за трьох, і на Вигоду є її шарова Розстрочка в рамках Реда :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 09:55

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Amethyst написав:Ну так і є -- великий ліміт, одне РКО за трьох, і на Вигоду є її шарова Розстрочка в рамках Реда :wink:


Цікава думка, але ліміт в Алки можна перерозподіляти в межах карток, по Вигоді від Епіка є своє розстрочка на 6 міс. ...
Чи я не зрозумів Ваш рецепт приготування цих страв?
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 19:35

  Amethyst написав:
  1finanсier написав:
  Amethyst написав:А мені от ото диво сподобалося, що у Алки: і АТБ і Вигоду можна оформити, як допки до Реда :idea:
а в чому сенс? Щоб один КЛ був на всі три картки? І потім не платити сотку по всім трьом , а лише за одну (якщо не гасити )?
Ну так і є -- великий ліміт, одне РКО за трьох, і на Вигоду є її шарова Розстрочка в рамках Реда :wink:

Зрозумів, дякую
1finanсier
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