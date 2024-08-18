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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2024 21:40
Панове, комусь прийшов кешбек по Болту?
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1finanсier
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Додано: Пон 12 сер, 2024 22:29
1finanсier написав:
Панове, комусь прийшов кешбек по Болту?
Нет. В условиях акции оказывается прописано что выплата в течении 10 РАБОЧИХ дней
. Поэтому ждем теперь среду
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WallNutPen
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Додано: Сер 14 сер, 2024 20:07
WallNutPen написав: 1finanсier написав:
Панове, комусь прийшов кешбек по Болту?
Нет. В условиях акции оказывается прописано что выплата в течении 10 РАБОЧИХ дней
. Поэтому ждем теперь среду
Тепер коли чекать, які варіанти?
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Додано: Чет 15 сер, 2024 17:42
Кишмиш болтовий прибіг
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Додано: Нед 18 сер, 2024 18:39
Може хто підкаже як з кредитки вивести в готівку свої гроші без комісу, чи тільки покупки?
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novichok
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Додано: Нед 18 сер, 2024 19:02
novichok написав:
Може хто підкаже як з кредитки вивести в готівку свої гроші без комісу, чи тільки покупки?
Якщо невелика сума, то поповніть мобільний і делов-то.
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melkh
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