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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 21:40

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Панове, комусь прийшов кешбек по Болту?
1finanсier
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Повідомлень: 933
З нами з: 02.09.19
Подякував: 328 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 22:29

  1finanсier написав:Панове, комусь прийшов кешбек по Болту?

Нет. В условиях акции оказывается прописано что выплата в течении 10 РАБОЧИХ дней :( . Поэтому ждем теперь среду :mrgreen:
WallNutPen
 
Повідомлень: 1206
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Подякував: 34 раз.
Подякували: 338 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 20:07

  WallNutPen написав:
  1finanсier написав:Панове, комусь прийшов кешбек по Болту?

Нет. В условиях акции оказывается прописано что выплата в течении 10 РАБОЧИХ дней :( . Поэтому ждем теперь среду :mrgreen:

Тепер коли чекать, які варіанти? :)
посетитель
 
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З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 152 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 17:42

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Кишмиш болтовий прибіг
chipmunk
 
Повідомлень: 9023
З нами з: 15.04.09
Подякував: 564 раз.
Подякували: 582 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 18:39

Може хто підкаже як з кредитки вивести в готівку свої гроші без комісу, чи тільки покупки?
novichok
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Повідомлень: 3409
З нами з: 31.03.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 287 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 19:02

  novichok написав:Може хто підкаже як з кредитки вивести в готівку свої гроші без комісу, чи тільки покупки?
Якщо невелика сума, то поповніть мобільний і делов-то.
melkh
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Повідомлень: 992
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 85 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 18:50

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Старт продажу картки з 24.08.2024! Картка «Кешбек «Зроблено в Україні»

https://ukrsibbank.com/cards/private-in ... n-ukraine/
rosstikf
 
Повідомлень: 105
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Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:07

  rosstikf написав:Старт продажу картки з 24.08.2024! Картка «Кешбек «Зроблено в Україні»

https://ukrsibbank.com/cards/private-in ... n-ukraine/

За купівлі овдп в дії, буде кешбек 10%?
sens
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Повідомлень: 17459
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Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 23:02

sens Якщо ОВДП з ярличком "Зроблено в Україні", то буде)).
melkh
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Повідомлень: 992
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 85 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 06:56

  melkh написав:sens Якщо ОВДП з ярличком "Зроблено в Україні", то буде)).

ОВДП це не ОЗДП,тому "чий мейд" питання так собі.
sens
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Повідомлень: 17459
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
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  #<1 ... 158159160161
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