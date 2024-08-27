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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2024 20:08
А як застосовується знижка 20% за поїздки з Bolt? Їздив болтом двічі, платив цією карткою, шось ніякої знижки не бачу.
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Ferlakur
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