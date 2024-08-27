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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 159160161162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 20:08

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

А як застосовується знижка 20% за поїздки з Bolt? Їздив болтом двічі, платив цією карткою, шось ніякої знижки не бачу.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4636
З нами з: 14.10.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 303 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 21:18

  Ferlakur написав:А як застосовується знижка 20% за поїздки з Bolt? Їздив болтом двічі, платив цією карткою, шось ніякої знижки не бачу.


придёт кэш бэком до 10го числа, кажется так...
S i m
 
Повідомлень: 181
З нами з: 31.01.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 21:28

  S i m написав:
  Ferlakur написав:А як застосовується знижка 20% за поїздки з Bolt? Їздив болтом двічі, платив цією карткою, шось ніякої знижки не бачу.


придёт кэш бэком до 10го числа, кажется так...

То за продукты; по поездкам условий не нашёл.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4636
З нами з: 14.10.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 303 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 21:50

  Ferlakur написав:А як застосовується знижка 20% за поїздки з Bolt? Їздив болтом двічі, платив цією карткою, шось ніякої знижки не бачу.


У мене знижка давалася відразу підчас замовлення.Карту укрсиба прив'язав в застосунку болт.
посетитель
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 152 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 08:08

  посетитель написав:
  Ferlakur написав:А як застосовується знижка 20% за поїздки з Bolt? Їздив болтом двічі, платив цією карткою, шось ніякої знижки не бачу.


У мене знижка давалася відразу підчас замовлення.Карту укрсиба прив'язав в застосунку болт.

А я платив через гугл пей...
Ferlakur
 
Повідомлень: 4636
З нами з: 14.10.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 303 раз.
 
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  #<1 ... 159160161162
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