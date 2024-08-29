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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2024 20:08
А як застосовується знижка 20% за поїздки з Bolt? Їздив болтом двічі, платив цією карткою, шось ніякої знижки не бачу.
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Ferlakur
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Додано: Вів 27 сер, 2024 21:18
Ferlakur написав:
А як застосовується знижка 20% за поїздки з Bolt? Їздив болтом двічі, платив цією карткою, шось ніякої знижки не бачу.
придёт кэш бэком до 10го числа, кажется так...
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S i m
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Додано: Вів 27 сер, 2024 21:28
S i m написав: Ferlakur написав:
А як застосовується знижка 20% за поїздки з Bolt? Їздив болтом двічі, платив цією карткою, шось ніякої знижки не бачу.
придёт кэш бэком до 10го числа, кажется так...
То за продукты; по поездкам условий не нашёл.
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Ferlakur
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Додано: Вів 27 сер, 2024 21:50
Ferlakur написав:
А як застосовується знижка 20% за поїздки з Bolt? Їздив болтом двічі, платив цією карткою, шось ніякої знижки не бачу.
У мене знижка давалася відразу підчас замовлення.Карту укрсиба прив'язав в застосунку болт.
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Додано: Сер 28 сер, 2024 08:08
посетитель написав: Ferlakur написав:
А як застосовується знижка 20% за поїздки з Bolt? Їздив болтом двічі, платив цією карткою, шось ніякої знижки не бачу.
У мене знижка давалася відразу підчас замовлення.Карту укрсиба прив'язав в застосунку болт.
А я платив через гугл пей...
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Ferlakur
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Додано: Чет 29 сер, 2024 00:42
Ferlakur В цьому випадку, знижка не надається, лише потрібно підв'язувати.
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melkh
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Додано: Чет 29 сер, 2024 08:08
melkh написав:Ferlakur
В цьому випадку, знижка не надається, лише потрібно підв'язувати.
Та вже зрозумів, якби ще про це було написано в умовах акції...
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Ferlakur
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